Letzter Tag: Audible-Hörbücher ein halbes Jahr zum halben Preis

Warum wir unseren, zwischenzeitlich auf Eis gelegten Audible-Account gerade wieder reaktiviert haben, erklärt unsere Hörspiel-Empfehlung vom Freitag. Letztlich ausschlaggebend war jedoch die gerade noch laufende Audible-Aktion „Ein halbes Jahr zum halben Preis“.

Da die Aktion morgen beendet wird, hier noch mal ein Hinweis für alle Interessierten: Wer grundsätzlich gerne Hörbücher konsumiert kann heute noch in ein jederzeit kündbares Audible-Abo einsteigen und sich die kommenden sechs Monate zum halben Preis von 4,95 Euro je ein Hörbuch aus dem umfangreichen Audible-Angebot auswählen.

Nutzer die das Abo nicht per Mausklick kündigen werden im Anschluss an das halbe Jahr in ein reguläres Abo zum Monatspreis von 9,95 Euro überführt. Allerdings kann man auch dieses jederzeit verlassen.

Audible hat mittlerweile mehr als 250.000 Hörbücher im Angebot, darunter auch viele ungekürzte Fassungen mit Laufzeiten im zweistelligen Stundenbereich.

Unter anderem können wir euch als Tipp die deutsche Ausgabe von Edward Snowdens Autobiografie „Permanent Record: Meine Geschichte“ mit auf den Weg geben. Ohne langweilig zu werden erzählt der Titel nicht nur die spannende Geschichte um Snowdens Entscheidung, sein Leben über den Haufen zu werfen um die Überwachungspraktiken der USA zu entlarven, sondern blickt zugleich auch auf die Geschichte des Internet zurück und zeigt auf, warum es sich besonders lohnt, für dessen ursprüngliche Ideen zu kämpfen.

Die Regeln zum Audible-Abo sind einfach erklärt. Zahlende Nutzer sind jeden Monat zum Download eines frei aus dem Angebot des Anbieters wählbaren Hörbuchs berechtigt und haben darüber hinaus Zugriff auf eine Auswahl exklusiver Podcasts.

Ihr hört die Hörbücher am besten mit der Audible-App oder wahlweise auch auf anderen Geräten. Die Audible-App wurde übrigens eben erst in einer neuen Version veröffentlicht, neben diversen weiteren Verbesserungen soll nun auch der Transfer von Hörbüchern auf die Apple Watch verlässlicher vonstatten gehen.