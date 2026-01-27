LEGO SMART Play: Star-Wars-Sets mit Bildern und Preisen gelistet

Die LEGO Group hat ihre neue SMART-Play-Reihe bei Amazon listen lassen. Damit sind nun auch offizielle Produktbilder, konkrete Preise und Liefertermine für die interaktiven LEGO-Star-Wars-Sets einsehbar.

Alle Modelle sind vorbestellbar und sollen am 1. März 2026 ausgeliefert werden. Amazon gewährt dabei die übliche Vorbesteller-Preisgarantie und gibt an die kostenlose Lieferung direkt zum Marktstart auszuführen.

Konkrete Sets, Preise und Altersfreigaben

Zum Start umfasst das Sortiment mehrere Sets aus dem Star Wars-Universum mit unterschiedlichen Umfängen. Das Set „Luke’s Rot Fünf X-Wing“ wird für 87,99 Euro angeboten und richtet sich laut Hersteller an Spieler ab sechs Jahren. „Darth Vaders TIE Fighter“ liegt bei 69,99 Euro und ist ab acht Jahren empfohlen. Das umfangreichste Paket „A-Wing und das Duell im Thronsaal“ kostet 159,99 Euro und enthält zwei SMART Bricks. Die Altersempfehlung liegt hier bei neun Jahren.

Ergänzend sind weitere kompatible Spielsets gelistet, darunter „AT-ST Angriff auf Endor“ für 49,99 Euro, „Mos Eisley Cantina“ für 79,99 Euro sowie „Jedi-Training an Yodas Hütte“ für 69,99 Euro. Diese Pakete kommen ohne eigenen SMART Brick aus und setzen stattdessen auf zusätzliche Tags und Figuren, die mit vorhandenen Komponenten zusammenarbeiten.

Interaktive Technik ohne App-Anbindung

Die Amazon-Produktseiten bestätigen die bereits angekündigte Ausrichtung von SMART Play. Kern der Technik ist der sogenannte SMART Brick, der Bewegungen, Lageveränderungen und Aktionen erkennt. Daraus entstehen Geräusche oder Lichtsignale, die direkt im Spiel ausgelöst werden. Eine App, ein Display oder die Verbindung zu externen Geräten ist nicht vorgesehen.

SMART Tags und speziell vorbereitete Minifiguren liefern dem System zusätzliche Informationen. So erkennt der Baustein, welches Modell aufgebaut ist und welche Handlung gerade erfolgt. Laut LEGO bleiben die Sets vollständig mit klassischen LEGO-Systemen kombinierbar.

Die nun veröffentlichten Produktseiten liefern erstmals einen vollständigen Überblick darüber, wie sich Preise, Ausstattung und Altersfreigaben innerhalb der neuen Plattform staffeln.