Neue Sonos-Hardware: Sonos stellt Amp Multi vor

Sonos hat mit dem Amp Multi einen neuen Mehrkanal Streaming Verstärker vorgestellt, der sich an professionelle Installationen in Wohnhäusern richtet. Das Gerät soll komplexe Beschallungskonzepte in offenen Grundrissen und größeren Immobilien vereinfachen und gleichzeitig in bestehende Sonos Systeme integrierbar bleiben.

Entwickelt wurde der Amp Multi laut Sonos in enger Abstimmung mit Fachinstallateuren, mit dem Ziel diesen eine flexible Lösung für wechselnde Raumnutzungen zur Verfügung zu stellen.

Mehr Leistung für mehrere Zonen

Der Amp Multi stellt acht verstärkte Ausgänge mit jeweils 125 Watt bereit. Diese lassen sich zu bis zu vier unabhängigen Zonen zusammenfassen. Pro Ausgang können mehrere Einbaulautsprecher betrieben werden, wodurch sich auch größere Flächen mit vergleichsweise wenig Hardware abdecken lassen. Für umfangreichere Installationen können mehrere Geräte kombiniert werden, ohne dass sich die grundlegende Bedienlogik ändert.

Technisch setzt Sonos auf eine energieeffiziente Verstärkerarchitektur. Eine auf Galliumnitrid basierende Leistungsstufe in Verbindung mit einer digitalen Nachregelung soll für stabile Ausgangsleistung sorgen und Abwärme reduzieren. Der Verstärker arbeitet lüfterlos und bleibt dadurch auch im Dauerbetrieb geräuschlos. Für den Einbau in Technikschränke ist das Gehäuse auf Rackmontage ausgelegt und benötigt nur wenig Platz.

Einrichtung und Feinabstimmung im Fokus

Bei der Installation soll der Zeitaufwand gering bleiben. Jedes Gerät kann über die Sonos App eindeutig identifiziert werden, ohne dass Seriennummern manuell zugeordnet werden müssen. Zonen, Eingänge und Ausgänge lassen sich zentral verwalten.

Für die klangliche Anpassung bietet Sonos erweiterte DSP-Werkzeuge. Dazu zählen ein mehrbandiger Equalizer, Pegel und Laufzeiteinstellungen sowie spezielle Profile für Sonos Einbaulautsprecher. Diese Funktionen erlauben es, auch bei schwierigen Raumformen eine gleichmäßige Wiedergabe zu erreichen.

Der Amp Multi richtet sich damit klar an den professionellen Markt. Sonos plant den Vertrieb über autorisierte Installationspartner. Preise für den Amp Multi werden aktuell noch nicht offiziell kommuniziert.