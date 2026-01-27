ifun.de — Apple News seit 2001. 45 593 Artikel

Mehrkanal-Streaming Verstärker

Neue Sonos-Hardware: Sonos stellt Amp Multi vor
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Sonos hat mit dem Amp Multi einen neuen Mehrkanal Streaming Verstärker vorgestellt, der sich an professionelle Installationen in Wohnhäusern richtet. Das Gerät soll komplexe Beschallungskonzepte in offenen Grundrissen und größeren Immobilien vereinfachen und gleichzeitig in bestehende Sonos Systeme integrierbar bleiben.

Sonos Amp Multi 3q Hero 2500

Entwickelt wurde der Amp Multi laut Sonos in enger Abstimmung mit Fachinstallateuren, mit dem Ziel diesen eine flexible Lösung für wechselnde Raumnutzungen zur Verfügung zu stellen.

Mehr Leistung für mehrere Zonen

Der Amp Multi stellt acht verstärkte Ausgänge mit jeweils 125 Watt bereit. Diese lassen sich zu bis zu vier unabhängigen Zonen zusammenfassen. Pro Ausgang können mehrere Einbaulautsprecher betrieben werden, wodurch sich auch größere Flächen mit vergleichsweise wenig Hardware abdecken lassen. Für umfangreichere Installationen können mehrere Geräte kombiniert werden, ohne dass sich die grundlegende Bedienlogik ändert.

Technisch setzt Sonos auf eine energieeffiziente Verstärkerarchitektur. Eine auf Galliumnitrid basierende Leistungsstufe in Verbindung mit einer digitalen Nachregelung soll für stabile Ausgangsleistung sorgen und Abwärme reduzieren. Der Verstärker arbeitet lüfterlos und bleibt dadurch auch im Dauerbetrieb geräuschlos. Für den Einbau in Technikschränke ist das Gehäuse auf Rackmontage ausgelegt und benötigt nur wenig Platz.

Einrichtung und Feinabstimmung im Fokus

Bei der Installation soll der Zeitaufwand gering bleiben. Jedes Gerät kann über die Sonos App eindeutig identifiziert werden, ohne dass Seriennummern manuell zugeordnet werden müssen. Zonen, Eingänge und Ausgänge lassen sich zentral verwalten.

Sonos Amp Multi Rack 2500

Für die klangliche Anpassung bietet Sonos erweiterte DSP-Werkzeuge. Dazu zählen ein mehrbandiger Equalizer, Pegel und Laufzeiteinstellungen sowie spezielle Profile für Sonos Einbaulautsprecher. Diese Funktionen erlauben es, auch bei schwierigen Raumformen eine gleichmäßige Wiedergabe zu erreichen.

Der Amp Multi richtet sich damit klar an den professionellen Markt. Sonos plant den Vertrieb über autorisierte Installationspartner. Preise für den Amp Multi werden aktuell noch nicht offiziell kommuniziert.
27. Jan. 2026 um 17:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.593 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ist dann wohl nichts für mich…Preis vermutlich im mittleren 4 stelligen Bereich, bei den Ankündigungen.
    Sonos nein Danke.

  • …und mit nur einem Update kann Sonus das Ding unbrauchbar machen.
    Nur, um den geilsten USP nicht unerwähnt zu lassen

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45593 Artikel in den vergangenen 8862 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven