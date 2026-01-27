Kritik an ChatGPT Health: Gesundheitsdaten falsch interpretiert

Ein aktueller Erfahrungsbericht der Washington Post wirft ein kritisches Licht auf den neuen Gesundheitsbereich von OpenAI. Der Autor analysierte mit ChatGPT Health über Jahre gesammelte Daten aus Apple Health, darunter Millionen Schritt und Pulswerte seiner Apple Watch.

Das Ergebnis waren wechselnde und teils widersprüchliche Bewertungen der eigenen Herzgesundheit, die sich von Abfrage zu Abfrage deutlich unterschieden.

Umfangreiche Daten, schwankende Bewertungen

ChatGPT Health soll langfristige Muster in Gesundheits und Fitnessdaten verständlich aufbereiten. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass identische Fragen zu stark abweichenden Einschätzungen führten. Mal attestierte das System eine schlechte Herzgesundheit, kurz darauf fiel die Bewertung milder aus.

Grundlage waren unter anderem von der Apple Watch geschätzte Werte wie die maximale Sauerstoffaufnahme und die Herzratenvariabilität. Messgrößen, die ohnehin als anfällig für Ungenauigkeiten gelten.

Kritisch ist dabei, dass das System diese Daten wie verlässliche medizinische Befunde behandelte. Auch der Abgleich mit weiteren Gesundheitsdaten wie Blutwerten führte nicht zu stabileren Ergebnissen. Fachärzte, die der Autor konsultierte, stuften die Schlussfolgerungen der KI als nicht belastbar ein. Sie verwiesen darauf, dass einzelne Fitnessmetriken ohne Kontext keine Aussage über das individuelle Krankheitsrisiko erlauben.

Grenzen von KI bei Gesundheitsfragen

OpenAI betont, dass ChatGPT Health keine Diagnose stellen soll und lediglich bei der Vorbereitung auf Arztgespräche helfen möchte. Dennoch liefert der Dienst konkrete Bewertungen, die Nutzer verunsichern können. Hinzu kommt, dass das System relevante Informationen wie Alter oder aktuelle Laborwerte nicht immer konsistent berücksichtigte. Auch konkurrierende Angebote wie Anthropics neu veröffentlichte Gesundheitsfunktionen zeigten ähnliche Schwächen.

Der Bericht macht deutlich, dass die Auswertung langfristiger Körperdaten komplex ist und spezialisierte Modelle erfordert, die Messfehler und medizinische Zusammenhänge einordnen können. Solange dies nicht gewährleistet ist, bleiben KI basierte Gesundheitsbewertungen ein Hilfsmittel mit begrenzter Aussagekraft, das weit davon entfernt scheint, ärztliche Einschätzungen zu ersetzen.