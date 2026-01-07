Start mit LEGO Star Wars Sets
LEGO SMART Play: Interaktive Bausteine ohne Bildschirm
Die dänische LEGO Group hat mit SMART Play eine neue Plattform angekündigt, die klassische Bausteine um unsichtbare Technik ergänzt. So soll das physische Spielen um Reaktionen wie Geräusche, Licht oder Bewegungen erweitert werden, ohne dafür Displays einsetzen zu müssen.
Der Marktstart ist für den 1. März 2026 vorgesehen. Die neuen Elemente sind mit bestehenden LEGO Systemen kompatibel und sollen schrittweise ausgebaut werden.
Technik im Inneren der Steine
Kern der Plattform ist der sogenannte SMART Brick. In ihm steckt ein eigens entwickelter Chip, der mit Sensoren für Bewegung, Lage, Licht und Ton ausgestattet ist und erfasst, wie ein Modell genutzt wird. Ein integrierter Lautsprecher erzeugt passende Geräusche, die Stromversorgung erfolgt kabellos.
Die Technik arbeitet dabei vollständig im Hintergrund. Es gibt keine App, kein Display und keine notwendige Verbindung zu externen Geräten. Die Reaktionen sind fest im System hinterlegt und werden allein durch das Spielgeschehen ausgelöst. Drehen, Anheben oder das Platzieren bestimmter Figuren reicht aus, um eine Rückmeldung zu erhalten. Dadurch bleibt der Aufbau klassisch, während die Sets zusätzliche Funktionen erhalten.
Ergänzt wird der SMART Brick durch SMART Tags und spezielle Minifiguren, die Informationen an den Baustein übermitteln. Vereinfacht gesagt erkennt das System, was gerade gespielt wird, und reagiert darauf mit passenden Effekten. Alle Elemente sind so ausgelegt, dass sie sich in vorhandene Sets integrieren lassen.
Start mit LEGO Star Wars Sets
Zum Auftakt erscheinen drei Sets aus dem Programm von Star Wars. Alle Pakete enthalten mindestens einen SMART Brick sowie passende Figuren und Tags. Beim Set „Luke’s Red Five X-Wing“ werden Triebwerksgeräusche, Lichtsignale oder Reparaturaktionen ausgelöst, wenn bestimmte Bauteile bewegt werden.
„Darth Vaders TIE Fighter“ setzt auf Klangreaktionen beim Manövrieren des Raumschiffs. Das umfangreichste Set stellt den Thronsaal aus „Die Rückkehr der Jedi Ritter“ nach und kombiniert Lichtschwertgeräusche, Musik und Fahrzeugklänge.
Die Vorbestellungen starten am 9. Januar 2026. Die Preise liegen je nach Set zwischen rund 70 und 160 Euro. LEGO betont, dass SMART Play als Plattform gedacht ist, die in Zukunft weitere Themen und technische Erweiterungen erhalten soll.
Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften des SMART Brick sind die Geräusche, die er erzeugt. Verschiedene SMART Minifiguren verfügen über unterschiedliche Stimmungen und Reaktionen, die über den SMART Brick hörbar sind. Die SMART Tags teilen dem SMART Brick mit, wie er die Geräusche verschiedener Fahrzeuge, Raumschiffe, Tiere, Charaktere und Effekte nachahmen soll.
Der SMART Brick reagiert auch unterschiedlich, je nachdem, wie er bewegt oder gedreht wird. Wir sprechen also von einer praktisch unbegrenzten Menge an Geräuschen, die er erzeugen kann. Individuelle Geräusche erfordern normalerweise individuelle Soundtracks. LEGO hat sich jedoch für einen anderen Ansatz entschieden.
Durch die Zerlegung einiger weniger Klänge in ihre grundlegendsten Prinzipien lassen sich die Frequenzen und Amplituden detailliert anpassen, um deutlich unterschiedliche Endergebnisse zu erzielen.
Man hört also vielleicht, wie der SMART Brick wie ein Düsenflugzeug dröhnt oder wie eine Toilette spült … aber man merkt gar nicht, dass sie dieselben Grundgeräusche verwenden. Das nennt LEGO eine synthetische Klanglandschaft – und das bedeutet, dass es keine Grenzen für die Arten von Geräuschen gibt, die ein SMART Brick machen kann.
Die Aufladung der Steine / Figuren scheint über eine induktive Ladestation zu erfolgen.
https://www.lego.com/de-de/smart-play/article/innovation
Auf den Figuren ist jetzt ein Druck mit einer durchgestrichenen Mülltonne drauf – also soll es recycelt werden.
Es gibt ein Pad auf dem man zwei Bausteine gleichzeitig laden kann. Eine Batterie wird nicht benötigt.
