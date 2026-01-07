LEGO SMART Play: Interaktive Bausteine ohne Bildschirm

Die dänische LEGO Group hat mit SMART Play eine neue Plattform angekündigt, die klassische Bausteine um unsichtbare Technik ergänzt. So soll das physische Spielen um Reaktionen wie Geräusche, Licht oder Bewegungen erweitert werden, ohne dafür Displays einsetzen zu müssen.

Der Marktstart ist für den 1. März 2026 vorgesehen. Die neuen Elemente sind mit bestehenden LEGO Systemen kompatibel und sollen schrittweise ausgebaut werden.

Technik im Inneren der Steine

Kern der Plattform ist der sogenannte SMART Brick. In ihm steckt ein eigens entwickelter Chip, der mit Sensoren für Bewegung, Lage, Licht und Ton ausgestattet ist und erfasst, wie ein Modell genutzt wird. Ein integrierter Lautsprecher erzeugt passende Geräusche, die Stromversorgung erfolgt kabellos.

Die Technik arbeitet dabei vollständig im Hintergrund. Es gibt keine App, kein Display und keine notwendige Verbindung zu externen Geräten. Die Reaktionen sind fest im System hinterlegt und werden allein durch das Spielgeschehen ausgelöst. Drehen, Anheben oder das Platzieren bestimmter Figuren reicht aus, um eine Rückmeldung zu erhalten. Dadurch bleibt der Aufbau klassisch, während die Sets zusätzliche Funktionen erhalten.

Ergänzt wird der SMART Brick durch SMART Tags und spezielle Minifiguren, die Informationen an den Baustein übermitteln. Vereinfacht gesagt erkennt das System, was gerade gespielt wird, und reagiert darauf mit passenden Effekten. Alle Elemente sind so ausgelegt, dass sie sich in vorhandene Sets integrieren lassen.

Start mit LEGO Star Wars Sets

Zum Auftakt erscheinen drei Sets aus dem Programm von Star Wars. Alle Pakete enthalten mindestens einen SMART Brick sowie passende Figuren und Tags. Beim Set „Luke’s Red Five X-Wing“ werden Triebwerksgeräusche, Lichtsignale oder Reparaturaktionen ausgelöst, wenn bestimmte Bauteile bewegt werden.

„Darth Vaders TIE Fighter“ setzt auf Klangreaktionen beim Manövrieren des Raumschiffs. Das umfangreichste Set stellt den Thronsaal aus „Die Rückkehr der Jedi Ritter“ nach und kombiniert Lichtschwertgeräusche, Musik und Fahrzeugklänge.

Die Vorbestellungen starten am 9. Januar 2026. Die Preise liegen je nach Set zwischen rund 70 und 160 Euro. LEGO betont, dass SMART Play als Plattform gedacht ist, die in Zukunft weitere Themen und technische Erweiterungen erhalten soll.