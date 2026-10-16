Steam für Mac: Valve verbessert Oberfläche und Remote Play

Valve hat ein umfangreiches Update für den Steam-Client veröffentlicht. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen stehen vor allem optische Verbesserungen im Mittelpunkt. Der für große Bildschirme optimierte Big-Picture-Modus erhält eine neue Darstellung der Spielebibliothek und erstmals eigene Bildschirmschoner. Außerdem verbessert Valve das Streaming über Steam Remote Play und erweitert die Möglichkeiten zur Controller-Konfiguration. Die Aktualisierung steht auch für macOS bereit.

Spielecover statt klassischer Übersicht

Mit dem neuen „Big Art Mode“ rückt Steam die Covergrafiken der Spiele stärker in den Vordergrund. Die alternative Startseitenansicht setzt auf großflächige Illustrationen und soll die Navigation auf Fernsehern übersichtlicher gestalten. Aktivieren lässt sich die Darstellung in den Einstellungen des Big-Picture-Modus unter „Startseite“. Im Empfehlungsbereich findet sich außerdem ein persönlicher Kalender.

Eine weitere Neuerung sind die Bildschirmschoner. Standardmäßig zeigt Steam eine Diashow mit Artworks zuletzt gespielter Titel und eigenen Screenshots. Wer es nostalgischer mag, kann stattdessen ein animiertes Steam-Logo über den Bildschirm hüpfen lassen. Die Darstellung erinnert an die früheren DVD-Player, deren Logos scheinbar endlos von einer Bildschirmkante zur nächsten wanderten.

Valve erlaubt auch eigene Bildschirmschoner, die sich über ein entsprechendes Verzeichnis in der Steam-Installation hinzufügen lassen. Die neuen Optionen finden sich im Big-Picture-Modus unter „Anpassung“. Auf Wunsch bleibt der Bildschirmschoner während eines laufenden Spiels deaktiviert.

Besseres Streaming und weniger Fehler

Auch unter der Haube hat sich einiges getan. Für Steam Remote Play führt Valve den experimentellen Videocodec „Pyrowave“ ein, der hohe Übertragungsraten bei niedriger Verzögerung ermöglichen soll. Zudem wurden die Bildqualität, Farbdarstellung und Helligkeit beim Streaming verbessert. Wenn HEVC nicht verfügbar ist, wechselt Steam automatisch zu H.264.

Die Controller-Verwaltung erhält eine übersichtlichere Darstellung von Tastenbelegungen und zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Gleichzeitig verspricht Valve eine bessere Performance beim Laden und Verarbeiten entsprechender Profile. Auf dem Mac wurde außerdem ein Fehler behoben, durch den Steam-Controller teilweise doppelt erkannt wurden.

Weitere Änderungen betreffen die Startgeschwindigkeit des Clients, die Bildschirmtastatur und verschiedene Fehler bei Downloads. Unter Linux werden als Nicht-Steam-Spiele eingebundene Windows-Anwendungen künftig standardmäßig über Proton gestartet.

Das Update vom 13. Oktober wird automatisch über die reguläre Steam-Version verteilt. Ein Wechsel in den Beta-Kanal ist nicht notwendig. Die vollständige Liste der Änderungen findet sich in den offiziellen Versionshinweisen von Valve.