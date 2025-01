amazon.de/optics: Amazon startet Online-Brillenverkauf

Der Onlinehändler Amazon hat in Deutschland einen neuen Dienst namens Amazon Optics eingeführt. Über diesen können interessierte Verbraucher erstmals Brillen mit angepasster Sehstärke direkt über den regulären Bestellprozesse bestellen.

Schnelle Lieferung und Komfort im Fokus

Nach Angaben des Unternehmens stehen verschiedene Fassungen renommierter Marken zur Auswahl. Für Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Korrekturwerte bereits kennen, besteht die Möglichkeit, diese direkt einzugeben und passende Gläser zu konfigurieren. Dabei würden unterschiedliche Glasvarianten zur Verfügung gestellt, etwa mit Blaulichtfilter oder auf Wunsch einer Sonnen- oder lichtadaptiven Tönung. Ebenso sollen sich spezielle Beschichtungen hinzufügen lassen, um die Brille an persönliche Bedürfnisse anzupassen.

Zusätzlich bietet Amazon Rahmenmodelle in verschiedenen Preiskategorien an, mit denen eine möglichst breite Zielgruppe angesprochen werden soll. Amazon betont, dass Bestell- und Bezahlvorgang bewusst einfach gehalten seien. Der Versand erfolge nach Unternehmensangaben binnen vier bis elf Werktagen.

Wer das Online-Angebot ausprobieren möchte, kann die Konfiguration auf amazon.de/optics starten. Dort würden alle Schritte übersichtlich dargestellt, damit Kunden direkt nachvollziehen können, welche Angaben benötigt werden.

Optiker-Beratung entfällt

Amazon legt eigenen Aussagen zufolge Wert auf eine zügige Abwicklung, um den Bestellern ihr neues Modell so schnell wie möglich zuzusenden. Neben dem Versand per Post werde das gewohnte Rückgabe- und Umtauschsystem genutzt. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie die Kundschaft auf den reduzierten persönlichen Kontakt reagiert. Entfällt die klassische vor Ort-Beratung beim Optiker so doch vollständig.

Entsprechend bleibt offen, ob sich das Angebot durchsetzen wird, da viele, vor allem ältere Kunden, beim Brillenkauf großen Wert auf eine persönliche Anpassung legen.