HiFidelity: Neuer Offline-Musikplayer für macOS gestartet

Mit HiFidelity ist vor wenigen Wochen ein neuer Musikplayer für macOS erschienen, der sich konsequent auf die Wiedergabe lokaler Audiodateien konzentriert. Die Anwendung ist als Open-Source-Projekt angelegt und verzichtet vollständig auf Streaming-Dienste, Benutzerkonten oder eine Onlinebibliothek.

Stattdessen richtet sich HiFidelity an Nutzer, die ihre eigene Musiksammlung verwalten und abspielen möchten und dabei Wert auf Kontrolle und eine saubere Systemintegration legen. Die App ist nativ für macOS entwickelt und läuft auf aktuellen Versionen ab macOS Sonoma sowohl auf Apple-Prozessoren als auch auf Intel-Rechnern.

Technisch setzt HiFidelity auf die BASS-Audiobibliothek für die Wiedergabe sowie auf TagLib zur Auswertung von Metadaten. Titelinformationen wie Album, Interpret oder Genre werden dadurch zuverlässig erkannt und strukturiert dargestellt. Unterstützt wird eine große Auswahl an Audioformaten. Neben verlustfreien und hochauflösenden Formaten wie FLAC, WAV, AIFF oder DSD lassen sich auch gängige komprimierte Dateien wie MP3, AAC oder OGG abspielen. Darüber hinaus werden weniger verbreitete Formate und Container berücksichtigt, was den Einsatz auch bei wild durcheinander gewürfelten Musiksammlungen erleichtert.

Klang, Bedienung und Zusatzfunktionen

Ein zentrales Merkmal von HiFidelity ist die bitgenaue Wiedergabe. Die App passt die Abtastrate der Audiodateien automatisch an das verwendete Ausgabegerät an und kann dieses exklusiv nutzen. Auf diese Weise werden unnötige Umrechnungen im System vermieden. Für Alben ist eine unterbrechungsfreie Wiedergabe vorgesehen, bei der Titel ohne hörbare Pausen ineinander übergehen. Ergänzend steht ein Equalizer zur Verfügung, der sowohl voreingestellte Profile als auch manuelle Anpassungen erlaubt.

Die Verwaltung der Musiksammlung erfolgt über verschiedene Ansichten, etwa nach Titeln, Alben, Interpreten oder Genres. Eine integrierte Volltextsuche durchsucht die gesamte Bibliothek und ermöglicht auch bei großen Sammlungen ein schnelles Auffinden einzelner Stücke. Ein kompakter Mini-Player kann als schwebendes Fenster genutzt werden und zeigt Wiedergabeinformationen sowie die Warteschlange an.

Zusätzlich bietet HiFidelity eine optionale Anzeige von Liedtexten, die automatisch geladen und zeitsynchron dargestellt werden. Weitere Funktionen umfassen eine Wiedergabehistorie, Favoritenlisten sowie Steuerungsmöglichkeiten über die macOS-Menüleiste. HiFidelity wird kostenlos bereitgestellt und lässt sich direkt herunterladen oder über Homebrew installieren.