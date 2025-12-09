LaunchOS bringt das Launchpad für macOS 26 zurück

Mit LaunchOS steht für Nutzer von macOS 26 eine neue Anwendung bereit, die die bekannte Launchpad-Ansicht in aktualisierter Form zurück auf den Mac bringt.

Während Apple mit Spotlight und weiteren Suchfunktionen neue Wege zur App-Navigation etabliert, setzt LaunchOS bewusst auf die klassische Rasterdarstellung aller installierten Programme. Die App richtet sich an Anwender, die weiterhin eine visuelle Übersicht ihrer Programme bevorzugen und mit den bisherigen Launchpad-Alternativen noch nicht warm geworden sind. Voraussetzung für die Nutzung ist macOS 26.

Die Oberfläche der App ist an das aktuelle Design von Tahoe mit Liquid-Glass-Effekten angepasst und fügt sich optisch in das System ein. Die Entwickler geben an, dass die Anwendung vollständig nativ umgesetzt wurde, um eine flüssige Darstellung und kurze Reaktionszeiten zu erreichen. Der Aufruf ist per Trackpad-Geste möglich. Zusätzlich steht ein Kontextmenü per Rechtsklick zur Verfügung, mit dem sich einzelne Apps schneller verwalten lassen.

Zusatzfunktionen gegen Aufpreis

In der kostenlosen Version bildet LaunchOS vor allem die Grundfunktionen des klassischen Launchpads nach. Die Pro-Version erweitert den Funktionsumfang deutlich. Dazu gehören etwa ein frei belegbarer globaler Tastaturkurzbefehl, der Start aus den „Aktiven Ecken“ von macOS sowie ein anpassbares Raster für die App-Anordnung.

Auch eine vertikale Scroll-Ansicht, das Umbenennen von Apps und das Ausblenden unerwünschter Programme sind dem kostenpflichtigen Paket vorbehalten. Ein spezieller Fenstermodus erlaubt zudem das Durchsuchen geöffneter Programmfenster.

Einige Funktionen sind bereits angekündigt, aber noch nicht verfügbar. Dazu zählt eine vollständige Deinstallation von Anwendungen direkt aus LaunchOS heraus. Die Entwickler verweisen auf eine schnelle Weiterentwicklung auf Basis von Nutzerfeedback.

Für die Pro-Version werden Einmalzahlungen angeboten, die lebenslange Updates einschließen. Die günstigste Lizenz gilt für einen Mac und kostet 5 Euro. Die letzte Aktualisierung liegt nur wenige Tage zurück.