MagentaMobil-Kunden erhalten 3 Monate GeForce Now Performance

Die Telekom kooperiert in Sachen Cloud-Gaming mit Nvidia GeForce Now. Mobilfunkkunden des Anbieters haben in der Folge die Möglichkeit, den Spiele-Streamingdienst drei Monate lang kostenlos zu nutzen. Allerdings nicht auf dem iPhone, denn die GeForce Now begleitende App ist bislang nur für Android erhältlich. Wer einen Mac zuhause hat, kann dennoch von der Aktion profitieren. Nach der Anmeldung über das iPhone kann man die Probemonate nämlich auch auf dem Desktop nutzen.

Ein aktueller MagentaMobil-Tarif wird für die Teilnahme zwingend vorausgesetzt. Inhaber eines solchen können über den Moments-Bereich der MeinMagenta-App einen Gratiscode für eine Performance-Mitgliedschaft bei GeForce Now generieren. Diesen kann man im Anschluss direkt über das Mobiltelefon einlösen und dabei – sofern nicht schon vorhanden – ein Benutzerkonto bei dem Spieledienst anlegen. Anschließend könnt ihr auf den Mac wechseln, dort die GeForce-Now-App installieren und euch mit den gleichen Daten anmelden.

Das Abo von GeForce Now umfasst den Zugriff auf mehr als 4.000 Spiele, allerdings lässt sich nur ein kleiner Teil davon ohne zusätzliche Kosten spielen. Werft hierfür einen Blick in die Rubrik „Free to Play“. Grundsätzlich verbindet man bei GeForce Now vorhandene Spielebibliotheken oder kauft die Titel direkt in deren Onlineshop und bezahlt dafür, dass man leistungsfähige Gaming-Hardware gestellt bekommt, auf die man über das Internet zugreift.

Das Performance-Abonnement kostet normalerweise 10,99 Euro im Monat und bietet bis zu 1440p Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde. Die Spielzeit ist allerdings begrenzt. In der Performance-Stufe sind dies pro Monat maximal 100 Stunden beziehungsweise höchstens sechs Stunden am Tag.

Telekom wirbt für 5G+

Auslöser für die Kooperation zwischen der Telekom und Nvidia ist die Tatsache, dass GeForce Now jetzt 5G+ für Gaming auf Mobilgeräten unterstützt. Hierbei handelt es sich um eine besondere Übertragungstechnik, bei der mithilfe von sogenanntem „Network Slicing“ besonders niedrige Latenzwerte erzielt werden. Die Verbindungen werden dabei in mehrere Segmente unterteilt, die individuell für Kernfunktionen wie Datenrate, Latenz oder Sicherheit optimiert sind.

Den uns bei der Aktivierung des Gratisabos angezeigten Infos zufolge läuft das Abonnement nach Ablauf der Testphase automatisch aus.