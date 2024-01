LastPass macht zwölfstellige Master-Passwörter zur Pflicht

Der Passwort-Manager LastPass schraubt die Mindestvoraussetzungen für die von seinen Nutzer verwendeten Master-Passwörter hoch. Die Mindestlänge von zwölf Zeichen ist jetzt Pflicht und muss fortan bei allen LastPass-Konten eingehalten werden.

Vermutlich dürfte jedoch der größte Teil der LastPass-Kunden inzwischen ohnehin über ein ausreichend komplexes Master-Passwort verfügen. Die LastPass-Betreiber haben die Mindestlänge von zwölf Zeichen bereits im April vergangenen Jahres zur zwingenden Vorgabe für Neukunden und ebenso für Bestandskunden gemacht, die ihr Master-Passwort zurücksetzen. Jetzt fällt allerdings die bislang noch vorhandene Option weg, auf Wunsch ein kürzeres Passwort zu verwenden. Kunden, deren Master-Passwort die neue Norm noch nicht erfüllt, werden dazu aufgefordert, ein neues, aus mindestens zwölf Zeichen bestehendes Passwort zu erstellen.

Den Verantwortlichen von LastPass zufolge ist diese Vorgabe als Reaktion auf die zunehmenden Bedrohungen im Internet zu verstehen. Zwar sei die offizielle Vorgabe der amerikanischen Behörde für Standardisierungsprozesse NIST weiterhin eine Mindestlänge von acht Zeichen, längere Passwörter seien jedoch weniger leicht zu hacken. So würden sich einerseits die Technologien für Passwortentzifferung und Brute-Force-Angriffe in einem rasanten Tempo entwickeln und zudem hätte der Mensch die Angewohnheit, Passwörter zu erstellen, die man sich einfach merken kann – und die leider auch ziemlich leicht zu erraten sind.

LastPass ist ein gebranntes Kind

LastPass zeigt sich nicht ohne Grund besorgt um die Sicherheit seiner Kundendaten. Das Unternehmen musste 2022 einen gravierenden Sicherheitsvorfall eingestehen, bei dem Angreifer neben umfangreichen Kundendaten auch in den Besitz von verschlüsselten Passwort-Tresoren von Kunden gelangt sind. Damals schon hatte der Anbieter betont, dass sich Nutzer, die sich an die Passwortvorgaben der Anwendung gehalten und ausreichend lange Passwörter verwendet haben, keine Sorgen über die Sicherheit der verschlüsselten Daten machen müssen. Das Unternehmen setzt auf die Speicherung der Passwort-Tresore seiner Kunden in der Cloud, was sicherlich Vorteile, aber eben auch ernstzunehmende Risiken mit sich bringt.