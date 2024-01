Apple verteilt Beta 2 von macOS 14.3 und iOS 17.3 an Entwickler

UPDATE: Lasst die Finger von iOS 17.3 Beta 2, zahlreiche Nutzer berichten, dass sie nach einem Installationsversuch nicht mehr auf ihre iPhones zugreifen können.

Bei Apple ist die Weihnachtspause vorbei. Bereit am dritten Tag des neuen Jahres stehen zunächst für Entwickler neue Beta-Versionen der Apple-Betriebssysteme zur Verfügung. Man darf davon ausgehen, dass entsprechende Updates für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple zeitnah folgen.

Ob ihr die neu veröffentlichten Testversionen aber tatsächlich auch installieren müsst, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aus dem Bauch heraus würden wir sagen, dass sich hier frühzeitiges Experimentieren in Anbetracht der vergleichsweise wenigen mit den Updates verbundenen Neuerungen eher nicht lohnt.

Zumindest auf dem Mac finden sich nach der Installation von macOS 14.3 keine relevanten Neuerungen. Nutzer dürfen einzig darauf hoffen, dass sich Apple bemüht, die weiterhin nicht wenigen und teils schon über mehrere Systemversionen bekannten Fehler im Betriebssystem auszumerzen.

Gemeinsame Wiedergabelisten und neuer iPhone-Schutz

iOS 17.3 schickt sich derweil an, mit den gemeinsamen Wiedergabelisten für Apple Music eine bereits im Sommer für iOS 17 angekündigte und noch ausstehende Funktionen nachzuliefern. Eine Funktion, die Apple bereits mit iOS 17.2 getestet, vor der Veröffentlichung des Updates aber wieder zurückgezogen hat.

Zudem wird mit iOS 17.3 die neue Sicherheitsfunktion „Schutz für gestohlene Geräte“ getestet. Apple reagiert damit auf die in Großstädten gehäuft auftretenden Fälle, in denen Kriminelle vor dem Diebstahl eines iPhone das Gerätepasswort der Nutzer ausgespäht hatten und auf dieser Basis teilweise die komplette Apple-Identität dieser Nutzer übernehmen und Zugriff auf sensible Daten sowie teilweise auch deren Bezahlfunktionen erhalten konnten.

Bis zur finalen Freigabe der aktuell im Beta-Stadium befindlichen Systemversionen wird es noch mehrere Wochen dauern. Neben macOS Sonoma 14.3 und iOS beziehungsweise iPadOS 17.3 befinden sich aktuell auch watchOS 10.3 sowie tvOS 17.3 im Testlauf bei Apple und wurden jetzt als Beta 2 für registrierte Entwickler freigegeben.