Landgericht Leipzig: 5.000 Euro Entschädigung für Facebook-Nutzer

Das Landgericht Leipzig hat einem Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook eine Entschädigung in Höhe von 5.000 Euro zugesprochen. Anlass ist die Nutzung der sogenannten Business Tools durch Meta, mit denen personenbezogene Daten auch dann erhoben und ausgewertet werden, wenn Nutzer sich nicht aktiv über Facebook oder Instagram anmelden.

Meta Business Tools im Fokus

Die Entscheidung stützt sich auf europäisches Datenschutzrecht, konkret auf Artikel 82 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), und folgt in zentralen Punkten der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.

Das Landgericht stellte fest, dass die übermittelten Daten in großer Menge an Meta Ireland und in die USA übertragen und dort für werbliche Zwecke verarbeitet werden. Dies ermögliche eine nahezu vollständige Nachverfolgung des Online-Verhaltens und eine Profilbildung, ohne dass Nutzer ausreichend darüber informiert seien.

Die Entschädigungshöhe begründet sich auch mit dem wirtschaftlichen Wert, den Meta aus diesen Daten zieht. So erzielte das Unternehmen im Jahr 2021 rund 97 Prozent seines Gesamtumsatzes aus Werbung. Grundlage für die Einschätzung bildeten unter anderem Angaben des Bundeskartellamts.

Allgemeine Betroffenheit als Maßstab

Besonders an der Entscheidung ist, dass das Gericht auf eine persönliche Anhörung des Klägers verzichtet hat. Es sah keinen Mehrwert darin, subjektive Eindrücke wie Verunsicherung oder Kontrollverlust nochmals mündlich zu schildern. Stattdessen orientierte sich das Gericht an der Perspektive eines durchschnittlichen, informierten Nutzers, der die systematische Datenverarbeitung nachvollziehen kann, aber keine Kontrolle über den konkreten Einsatz seiner Informationen hat.

Die Kammer weist darauf hin, dass ihre Entscheidung zu einer Vielzahl ähnlicher Klagen führen könnte. Sie sieht darin jedoch keinen Widerspruch zur DSGVO, sondern einen gewollten Mechanismus zur Stärkung des Datenschutzes über zivilrechtliche Verfahren. Das Urteil mit dem Aktenzeichen 05 O 2351/23 dürfte damit auch über den konkreten Einzelfall hinaus Relevanz entfalten.