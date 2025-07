„Off to Uni“: Apple startet Back-to-School-Aktion für Studierende

Apple hat seine jährliche Sonderaktion für Studierende gestartet. Im Zeitraum vom 10. Juli bis zum 21. Oktober 2025 erhalten Käuferinnen und Käufer, die sich für ein qualifiziertes iPad oder einen Mac entscheiden, zusätzliches Zubehör ohne Aufpreis oder zu einem reduzierten Preis.

Das sogenannte „Off to Uni“-Bundle richtet sich an Studierende an Hochschulen, Eltern, die im Namen der Studierenden kaufen, sowie an Lehrkräfte und Hochschulmitarbeitende. Der klassische Bildungsrabatt bleibt dabei weiterhin gültig und wird mit der Sonderaktion kombiniert.

Vergünstigte Zubehör im Bundle

Die Auswahl der Bundle-Produkte unterscheidet sich je nach Gerätekategorie. Beim Kauf eines MacBook Air, MacBook Pro oder iMac lässt sich beispielsweise Zubehör wie AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung, eine Magic Mouse oder ein Magic Trackpad ohne zusätzliche Kosten auswählen. Wer sich stattdessen für AirPods Pro 2 entscheidet, zahlt eine Zuzahlung von 80 Euro. Auch das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock steht in Weiß oder Schwarz zur Auswahl.

iPad – Zubehör ohne Zuzahlung

AirPods 4

Apple Pencil Pro

iPad – Zubehör mit Zuzahlung

AirPods 4 mit ANC – 50 Euro

AirPods Pro 2 – 130 Euro

Magic Keyboard für 11″ iPad Air – 160 Euro

Magic Keyboard für 13″ iPad Air – 190 Euro

Magic Keyboard für 11″ iPad Pro – 190 Euro

Magic Keyboard für 13″ iPad Pro – 240 Euro

MacBook – Zubehör ohne Zuzahlung

Magic Mouse (Weiß oder Schwarz)

Magic Trackpad (Weiß oder Schwarz)

AirPods 4 mit ANC

Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (Weiß oder Schwarz)

MacBook – Zubehör mit Zuzahlung

AirPods Pro 2 – 80 Euro

iMac – Zubehör ohne Zuzahlung

AirPods 4 mit ANC

iMac – Zubehör mit Zuzahlung

AirPods Pro 2 – 80 Euro

Erweiterte Optionen beim iPad-Kauf

Beim Kauf eines qualifizierten iPad Air oder iPad Pro kann ebenfalls zwischen mehreren Zugaben gewählt werden. Kostenlos erhältlich sind entweder die AirPods 4 ohne ANC oder der Apple Pencil Pro. Gegen Aufpreis stehen unter anderem AirPods Pro 2 sowie mehrere Varianten des Magic Keyboard zur Verfügung. Je nach Modell liegt die Zuzahlung zwischen 50 und 240 Euro.

Die Aktion läuft ausschließlich während des genannten Zeitraums und gilt nur beim Kauf über Apples Store für den Bildungsbereich. Das Angebot umfasst ausschließlich aktuelle Modelle der iPad-Air-, iPad-Pro-, MacBook- und iMac-Produktreihen. Welche Zubehörprodukte zur Auswahl stehen, hängt vom jeweils gekauften Gerät ab. Weitere Bedingungen gelten. Die vollständigen Angebotsdetails sind hier einsehbar.

Vor der spontanen Bestellung empfiehlt es sich, die Amazon-Preise für die gewählten Apple-Produkte zu prüfen. Die AirPods Pro der 2. Generation etwa, werden dort aktuell 90 Euro günstiger als bei Apple direkt angeboten.