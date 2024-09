Neu von GoPro: HERO13 Black und HERO Actioncam starten

Der Actioncam-Anbieter GoPro hat zwei neue Modelle seiner beliebten Outdoor-Kameras vorgestellt: die leistungsstarke HERO13 Black für 449,99 Euro und die ultrakompakte HERO für 229,99 Euro. Die Kameras sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und sollen ab 10. beziehungsweise ab 22. September in den Versand gehen – die Vorbestellung ist ab sofort möglich.

GoPro HERO13 Black

Die HERO13 Black zeichnet sich durch austauschbare Objektive der sogenannten HB-Series aus, die die Kamera automatisch erkennen soll. Hierdurch könnten Nutzer Einstellungen für verschiedene Aufnahmeszenarien wie Weitwinkel- oder Makroaufnahmen nutzen. Ergänzt werden diese Objektive durch Filter, die Bewegungsunschärfe-Effekte ermöglichen. GoPro hebt zudem auch die Magnetverriegelung der neuen Halterung hervor, die ein schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Befestigungen erlauben soll.

Darüber hinaus verfügt die HERO13 Black laut Hersteller über eine verbesserte Akkuleistung, neue Funktionen wie HDR-Videos im 10-Bit-Farbraum und eine schnellere Datenübertragung mittels Wi-Fi 6. Die Kamera soll bei Auflösungen bis zu 5,3K satte 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen können. Für actionreiche Szenen setzt das Modell auf die HyperSmooth-Bildstabilisierung.

Eine Neuerung im Bereich der Serienaufnahmen ermöglicht außerdem Zeitlupenvideos mit einer 13-fachen Verlangsamung. GoPro bietet die HERO13 Black auch in einer „Creator Edition“ für 679,99 Euro an, die zusätzliches Zubehör wie einen Akkugriff und Mikrofonaufsätze umfasst.

HERO13 Black im Überblick

Preis: 449,99 Euro

Austauschbare Objektive der HB-Series (Weitwinkel, Makro, Anamorph)

Videoaufnahmen in 5,3K mit 60 fps und HDR-Videos im 10-Bit-Farbraum

HyperSmooth-Bildstabilisierung für verwacklungsfreie Aufnahmen

Neuer Enduro-Akku mit 10 % mehr Kapazität für längere Laufzeiten

Magnetverriegelung für Halterungen, schnelles Wechseln möglich

Wi-Fi 6 für bis zu 40 % schnellere Datenübertragung

Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 13-facher Verlangsamung

GPS zur Darstellung von Geschwindigkeit und Strecke

GoPro HERO

Mit der neuen HERO bringt GoPro zudem eine leichte, ultrakompakte 4K-Kamera auf den Markt. Die GoPro Hero wiegt nur 86 Gramm und ist damit die bislang kleinste GoPro mit Display. Das neue Modell richtet sich in erster Linie an Einsteiger, ist wasserdicht und für Outdoor-Aktivitäten geeignet. Die HERO bietet eine Ultra-HD-Auflösung in 4K, Zeitlupenaufnahmen und die Möglichkeit, 8-Megapixel-Standbilder aus Videoaufnahmen zu extrahieren. Laut Hersteller erreicht die HERO eine kontinuierliche Aufnahmezeit von bis zu 60 Minuten bei 4K-Auflösung.

HERO im Überblick:

Preis: 229,99 Euro

Kleinste und leichteste GoPro mit Display (86 Gramm)

4K-Videoaufnahmen, Zeitlupenfunktion in 2,7K mit 60 fps

Ultra-kompaktes, robustes Design, wasserdicht bis 5 Meter

12-Megapixel-Fotos und einfache Bedienung über Touchscreen

Enduro-Akku mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit in 4K

HyperSmooth-Stabilisierung in der GoPro Quik App

Für zusätzliche Stromversorgung bietet GoPro ein wetterfestes Magnetkabel an, das kontinuierliche Aufnahmen ermöglichen soll. Das Enduro-Akkusystem beider Kameras wurde optimiert und verspricht laut Angaben des Unternehmens eine längere Laufzeit, auch bei extremen Wetterbedingungen.