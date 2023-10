Kurzbefehle auf dem HomePod durch iPhone im gleichen Raum verhindert?

Dass der HomePod nicht immer macht was man von ihm will, ist bekannt. Insbesondere mit dem Ausführen von Kurzbefehlen hat der Siri-Lautsprecher regelmäßig Probleme. ifun.de-Leser Steffen wirft diesbezüglich eine etwas schräge Theorie in die Runde, die aber ein Stück weit auch nachvollziehbar ist: Wenn ein iPhone im selben Raum ist, sollte es mit dem Bildschirm nach unten liegen, damit die HomePod-Kurzbefehle zuverlässig funktionieren.

Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe, seit ich Kurzbefehle nutze, Probleme mit den HomePods, die diese nicht zuverlässig ausführen wollen und nur sporadisch auf meine Befehle reagieren. Jetzt ist mir aufgefallen, dass diese Probleme nur auftreten, wenn mein iPhone auf der Rückseite im Zimmer liegt. Ist das der Fall, führt der HomePod im Zimmer so gut wie nie den Kurzbefehl aus. Liegt das iPhone aber auf dem Display oder ist es in der Hosentasche, werden alle Kurzbefehle ohne Probleme ausgeführt.

Ein solcher Zusammenhang ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenngleich das iPhone in der Praxis natürlich keinen Einfluss auf die Aktionen des HomePod nehmen sollte. Wenn es auf dem Bildschirm liegt, wird allerdings sicher gestellt, dass das Gerät nicht auf auf die Ansprache „Hey Siri“ reagiert.

Wenn der oben genannte Fall eintritt, und ein mit dem Bildschirm nach oben liegendes iPhone das Ausführen der Kurzbefehle auf einem HomePod blockiert, dann liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass mehrere Geräte gleichzeitig auf einen Sprachbefehl reagieren. Dergleichen kann man auch bei einfachen Siri-Kommandos erleben, nur sind die Auswirkungen dann in der Regel nicht wahrnehmbar, da nur eines der Geräte antwortet.

HomePod-Besitzer, die sich mit entsprechenden Problemen bei der Siri-Verwendung konfrontiert sehen, sollten also während der Kommunikation mit dem HomePod ein Auge auf ihr iPhone werfen. Eure Erfahrungsberichte sind in den Kommentaren willkommen.

Siri aus bei Display nach unten ist eine Standardeinstellung

Auf die gleiche Weise lässt sich Siri übrigens auch auf dem iPad abschalten. Das temporäre Ausschalten von Siri durch das Ablegen von iPhone und iPad mit dem Bildschirm nach unten ist eine Standardfunktion, die sich nicht deaktivieren lässt.

In den Einstellungen „Siri & Suchen“ könnt ihr aber generell festlegen, ob das iPhone oder iPad auf Siri achten soll und ob die Aktivierung der Sprachassistentin auch im Sperrzustand erlaubt ist.