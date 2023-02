Kunden-Mail: Netflix-Preissenkung auch in Deutschland?

Gestern erst haben wir darüber berichtet, dass Netflix über die vergangenen Wochen hinweg in zahlreichen Ländern die Preise gesenkt hat. Irgendwas scheint aktuell auch in Deutschland im Busch zu sein. Netflix verschickt hierzulande E-Mails an Abonnenten, in denen von einer Reduzierung der Abo-Preise die Rede ist.

In der uns vorliegenden E-Mail mit dem Betreff „Sie zahlen bald weniger für Netflix“ kündigt der Videodienst an, dass sich der Preis für das derzeit noch zum alten Preis von 11,99 Euro laufende, in Deutschland abgeschlossene Abo des angeschriebenen Kunden fortan auf 9,99 Euro pro Monat reduziert. Als Stichtag für die Umstellung nennt der Anbieter den 14. Februar.

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass es sich bei dem betreffenden Abonnement um ein Premium-UHD-Abo von Netflix handelt, das laut der aktuellen Netflix-Preisliste für Deutschland eigentlich mit 17,99 Euro berechnet werden müsste. Das Abo läuft seit 2017 und wurde nie unterbrochen. Mit der Ankündigung verbunden zeigt Netflix nun auch den neuen, reduzierten Preis in den Einstellungen zum Abonnement an.

Einzelfall oder neue Preisstaffelung?

Das Ganze klingt zwar nach einem Einzelfall, die automatisierte E-Mail macht allerdings den Eindruck, als stecke hier zumindest irgendein System dahinter. Falls also jemand von euch aktuell ähnliche Erfahrungen mit Netflix gemacht hat, könnt ihr das gerne in den Kommentaren anmerken. Offizielle Stellungnahmen mit konkreten Bezug auf Deutschland erhält man von Netflix in der Regel erst, wenn das Thema mehr oder weniger durch ist.

Netflix hatte ja über die vergangenen Monate vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. Der Videodienst sieht sich einerseits mit einer zunehmenden Zahl an Konkurrenten konfrontiert und muss in der Folge mit einem nachlassenden Interesse von Kundenseite und damit verbunden sinkenden Abonnentenzahlen zurechtkommen.