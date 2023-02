Netflix hat seine Monatsgebühren demnach über die letzten Wochen hinweg in rund 40 Ländern reduziert, um zusätzliche Abonnenten zu gewinnen – teils sogar um rund die Hälfte. In Europa profitieren beispielsweise Kroatien, Slovenien und Bulgarien von der preislichen Neugestaltung, zudem dürfen sich Netflix-Nutzer in zahlreichen Ländern im Nahen Osten, Lateinamerika und Asien über Gebührensenkungen freuen.

Preissenkungen sind in der heutigen Zeit ja ohnehin schon außergewöhnlich, und vielmehr noch klingt es unwahrscheinlich, dass sich ausgerechnet Netflix zu solch einem Schritt entschließt. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge ist doch genau dies der Fall – nur merken Netflix-Kunden in Westeuropa und auch den USA nicht viel davon.

In Deutschland ändert sich nichts Netflix senkt in zahlreichen Ländern die Preise

Insert

You are going to send email to