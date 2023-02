Photoshop 24.2 korrigert Auflösungsproblem bei externen Monitoren

In der erweiterten Produktbeschreibung der einzelnen „Affinity-Add-Ons“ wird dann stets auch angegeben, mit welchen der drei Affinity-Apps diese jeweils kompatibel sind. Serif bietet neben der Photoshop-Alternative Affinity Photo auch das Zeichenprogramm Affinity Designer und das Layout-Programm Affinity Publisher an.

Bei den in einem separaten Store angebotenen Add-ons handelt es sich in der Regel um von Drittentwicklern beigesteuerten Erweiterungen für die Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme aus der Affinity-Serie. Dies können gleichermaßen Pinsel-Sets für spezielle Effekte oder Gestaltungsstile wie allgemeine Grafikvorlagen oder auch Schriftsammlungen sein.

