KulturPass ab Mitte Juni: 200 Euro für kulturelle Angebote

Anbieter die ein grundsätzliches Interesse am KulturPass haben, können sich die digitale Veranstaltung zum Start der Registrierungsphase für Kulturanbietende in dieser rund einstündigen Videoaufzeichnung zu Gemüte führen.

In diesem Jahr startet der KulturPass mit einem Gesamtetat von 100 Millionen Euro als Pilotprojekt. Bewährt sich die Kultur-Dreingabe, soll das Angebot in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und fortgeführt werden.

Bei dem neuen Angebot, handelt es sich um ein geldwertes Kultur-Budget in Höhe von 200 Euro, mit dem sich kulturelle Angebote in Anspruch nehmen lassen – ein Förderprogramm, das nach der für viele Kulturanbieter schwierigen Corona-Zeit wieder Lust auf entsprechende Veranstaltungen machen soll.

Die Bundesregierung hat über den baldigen Start ihres so genannten KulturPass informiert und will diesen bereits ab Mitte Juni für alle interessierten Menschen verfügbar machen, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern.

