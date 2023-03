Künstliche Intelligenz: Microsoft Bing kann jetzt auch Bilder generieren

Microsoft hat den neuen Bildgenerator bereits vollständig in die Vorschauversion von Bing integriert. Alternativ steht auch eine Vorschau des Bing Image Creator als eigenständige Webseite zur Verfügung. Zumindest im Moment arbeitet das System allerdings ausgesprochen zäh, die Ankündigung hat offenbar dazu geführt, dass die für die neue Funktion eingeplanten Leistungsreserven am Limit sind. Angemeldete Nutzer können sich allerdings zurücklehnen, Microsoft schickt nach Abschluss der Rechenoperation per E-Mail einen Link zu den automatisiert erstellten Ergebnissen.

Microsoft weist allerdings auf die damit verbundenen Einschränkungen hin. So wird das Erstellen von potenziell verletzenden Bildern und dergleichen blockiert und der Benutzer auf diesen Umstand hingewiesen. Zudem füge man ein modifiziertes Bing-Symbol in die untere linke Ecke der Bilder ein, um anzuzeigen, dass sie mit dem Image Creator erstellt wurden.

