Game-Controller von 8BitDo offiziell mit Apple-Geräten kompatibel

Am Apple TV lassen sich die jetzt offiziell kompatiblen Controller von 8BitDo auch für die Navigation auf dem Home-Bildschirm verwenden. Zudem ist es generell möglich, die Tasten der Controller mit einem eigenen Funktionslayout zu versehen. Diese Option findet sich jeweils in den Einstellungen der Betriebssysteme. Auf dem iPhone und iPad besucht ihr dafür den Einstellungsbereich „Allgemein → Game Controller“. Auf dem Mac finden sich die Controller-Einstellungen in den Systemeinstellungen und auf dem Apple TV müsst ihr den Einstellungsbereich „Fernbedienungen und Geräte → Bluetooth“ aufsuchen. Beachtet, dass diese Menüpunkte erst erscheinen, wenn ein Controller verbunden ist.

