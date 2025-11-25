ifun.de — Apple News seit 2001. 45 224 Artikel

Preisbewusste Privatkunden im Fokus

Kündigungswelle: Apple verschlankt sein Geschäftskunden-Business
Apple strukturiert seinen weltweiten Vertrieb um und hat im Zuge dessen mehrere Dutzend Stellen gestrichen. Betroffen sind vor allem Bereiche, die bislang große Firmenkunden, Bildungseinrichtungen und staatliche Organisationen betreut haben.

Dazu zählen Account-Manager sowie Mitarbeitende, die Kundentermine und Präsentationen in speziellen Briefing-Centern organisiert haben. Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg und begründet den Schritt damit, dass Apple seine Vertriebsstrukturen anpassen und den Zugang zu Kunden neu ordnen möchte. Die betroffenen Beschäftigten sollen sich interne auf neue Positionen bewerben können.

Reseller sollen übernehmen

Die Maßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple stabile Umsätze erzielt und sich auf ein starkes Weihnachtsquartal vorbereitet. Intern wird der Stellenabbau als Zusammenführung von Aufgaben dargestellt. Einige Beschäftigte sehen aber einen stärkeren Fokus auf externe Vertriebspartner als Grund für die Veränderungen.

Diese sogenannten Reseller übernehmen den Verkauf an Geschäftskunden und staatliche Stellen bereits in vielen Regionen. Die Verlagerung kann für Apple geringere interne Kosten bedeuten, da Gehalts- und Betriebsausgaben sinken. Auch langjährige Angestellte waren betroffen, darunter Beschäftigte mit jahrzehntelanger Firmenzugehörigkeit.

Die aktuellen Veränderungen fallen in eine Phase, in der Apple sein Angebot stärker für Nutzer öffnet, die bislang durch hohe Einstiegspreise zurückhaltend waren. Für das Jahr 2026 ist ein neues MacBook vorgesehen, das technisch einfacher ausgestattet sein wird und sich deutlich unterhalb der bisherigen Preisklasse einordnet. Es richtet sich an Schüler, Studierende und Anwender, die ein vollwertiges macOS-System ohne hohe Anschaffungskosten nutzen möchten.

Parallel arbeitet Apple an einer neuen Veröffentlichungsstrategie für das iPhone. Künftig sollen die teureren Modelle im Herbst erscheinen, während die Standardvarianten ein halbes Jahr später folgen. Mit diesem zweigeteilten Zeitplan will Apple größere Kundengruppen erreichen und gleichzeitig den Produktstart entlasten. Beide Entwicklungen zeigen, dass das Unternehmen seine Vertriebs- und Produktstrategie breiter aufstellt und sich stärker an Personen orientiert, die beim Gerätekauf vor allem auf den Preis achten.
