Ring Intercom: Gegensprechanlage mit Fernzugriff zum „niedrigsten Preis aller Zeiten“
Die App gesteuerte Gegensprechanlage Ring Intercom ist im Rahmen der Amazon Black Friday Woche so günstig wie noch nie erhältlich. Der Preis liegt aktuell bei 35 Euro. Der reguläre Listenpreis beträgt 79,99 Euro. Damit rückt das System für viele Nutzer erstmals in ein deutlich attraktiveres Preisniveau.
Die Intercom wird mit bestehenden Haustüranlagen verbunden und erweitert deren Funktionen um einen komfortablen Fernzugriff über die App der Amazon-Tochter. Die vorhandene Hausanlage bleibt weiterhin nutzbar.
Die Installation erfolgt ohne Bohren. Das akkubetriebene Modul wird per Flachbandkabel und beiliegendem Werkzeug angeschlossen. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Anwender den Türsummer über das Smartphone steuern. Sie können mit Besuchern sprechen und ihnen Zutritt gewähren. Zudem lässt sich die Intercom auch dazu nutzen, Paketboten den unkomplizierten Zugang zu ermöglichen oder sich selbst ohne Schlüssel ins Haus zu lassen.
IP-Telefonate statt reiner Mitteilungen
Mit dem jüngsten Funktionsupdate hat Ring die Bedienung im Frühjahr weiter vereinfacht. Statt nur eine Push Mitteilung zu senden, baut die App jetzt ein echtes IP-Telefonat auf. Das iPhone klingelt dann wie bei einem normalen Anruf. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Türklingel übersehen wird, deutlich. Das Gerät bleibt weiterhin akkubetrieben und wird mit dem heimischen Netzwerk verbunden. Sobald jemand klingelt, erfolgt der Rufaufbau automatisch. Nutzer können das Gespräch annehmen, den Summer betätigen oder die Anfrage ignorieren.
Die Ring Intercom bietet zudem die Möglichkeit, Amazon Zustellern automatisch Einlass zu gewähren. Diese Option ist abschaltbar. Eine Prüfung der eigenen Türklingelanlage auf Kompatibilität ist über die Kompatibilitätsprüfung direkt auf der Produktseite möglich.
Preisaktion während der Black Friday Woche
Die aktuelle Reduktion auf 35 Euro stellt den bisher niedrigsten Preis dar und liegt deutlich unter den zuletzt üblichen Angeboten. Dies dürfte auch etwas damit zu tun haben, dass Amazon kürzlich ein Folgemodell vorgestellt hat, dass für Gegensprechanlagen mit Kamera geeignet ist.
Also: Wer seine vorhandene Türsprechanlage um Fernzugriff und Gesprächsfunktion ergänzen möchte, erhält damit eine sehr günstige Einstiegsmöglichkeit.
mit dem Code RING5 spart man nochmal 5€ und kommt auf 29,99€
Kann ich nur empfehlen. Gab’s letztes Jahr für 5 Euro mehr und funktioniert problemlos mit unserer uralten Ritto-Gegensprechanlage.
Mit Home Assistant klingeln dann auch alle Homepods, so dass wir dir Türklingel auch endlich auf dem Balkon hören.
Wie genau klappt das mit Home Assistant? Kann mir das einer ggf beschrieben als Anleitung für Anfänger? Danke!
Ich kann dir keine Anleitung schreiben, kann aber den Hinweis geben, dass die Integration am besten mit Ring MQTT (ein Addon in HA) funktioniert. Insbesondere wenn man das Klingelsignal unkompliziert abgreifen und für Automationen verwenden möchte. Die offizielle Integration von Ring ist diesbezüglich etwas umständlich und das in Vergangenheit eher erschwert (weil Klingeln nun ein sogenanntes Event ist). Ich empfehle dir außerdem – wenn du Hilfe benötigst, dich zumindest basal mit KI wie ChatGPT auseinandersetzen, welche dich bei solchen Vorhaben sehr einfach unterstützen könnte.
Nuki opener oder den Hier ?
Das frage ich mich auch
Den hier. Deutlich kompatibler.
Es wird ein neuer Nuki opener erwartet …
Ich hab den opener und bin sehr zufrieden.
Ich habe beide, der opener übernimmt den Radius und das Ring to Open und die Zeitsteuerung. Das System von Ring ist zum Quatschen und als Backup wenn Nuki keine Verbindung hat.
Kann man das Teil eigentlich auch extern mit Strom versorgen? Vernünftig, ich hab keine Lust immer dein Akku zu laden.
Hab das Teil auch seit ein paar Wochen im Einsatz, für 36 gekauft.
Die Installation ist kinderleicht, bekommt jeder hin der eine Glühbirne wechseln kann und nicht farbenblind ist.
Seit ich das Teil habe nehme ich kaum noch meinen Schlüssel mit.
Haustür mit Ring, Wohnungstür mit dem Türschloss von Aqara
Haha für was fürn blödsin man immer sein Geld ausgibt.
Ich liebe es
Ich vermisse da Ring to Open.
Lustig! Genau gleiches Setup auch bei mir zuhause :D
Aber ja, ist immer wieder toll neues Smart Home Gedöns anzuschaffen, sodass die Frau erst die Augen rollt und es dann nach ein paar Wochen „doch ganz cool“ findet.
Habe die neue Ring Video Türklingel und Nuki für’s Türschloss. Läuft alles hervorragend, aber traue mich trotzdem noch nicht ohne Schlüssel vor die Tür, denn wie schnell rennt man mal raus um den Hausmüll zu entsorgen und da nimmt man ja nie das Handy mit.
Jemand Erfahrung ?
Die Rezensionen sehen ja nicht ganz so doll aus
Erst gemeint;
Und was erwartest du dann hier?
Letztendlich suchst du Zuspruch, um zu kaufen.
Irgendjemand wird hier super sagen, aber was ist das hier mehr wert?
Mach es doch und schaue, ob es dir passt.
Wenn nicht, zurück.
An sich super, nur der Akku nervt, ein Netzteil wäre der Wahnsinn statt alle 2 Monate den Akku zu wechseln
Mit RING5 gibt es nochmals (heute) 5 EUR Rabatt. Hat bei mir soeben geklappt.
Das Ding hat kein ring to open. Und viele berichten, dass das killer Feature, die Telefon Verbindung tierisch langsam ist
Oh und natürlich cloudzwang