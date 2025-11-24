Ring Intercom: Gegensprechanlage mit Fernzugriff zum „niedrigsten Preis aller Zeiten“

Die App gesteuerte Gegensprechanlage Ring Intercom ist im Rahmen der Amazon Black Friday Woche so günstig wie noch nie erhältlich. Der Preis liegt aktuell bei 35 Euro. Der reguläre Listenpreis beträgt 79,99 Euro. Damit rückt das System für viele Nutzer erstmals in ein deutlich attraktiveres Preisniveau.

Die Intercom wird mit bestehenden Haustüranlagen verbunden und erweitert deren Funktionen um einen komfortablen Fernzugriff über die App der Amazon-Tochter. Die vorhandene Hausanlage bleibt weiterhin nutzbar.

Die Installation erfolgt ohne Bohren. Das akkubetriebene Modul wird per Flachbandkabel und beiliegendem Werkzeug angeschlossen. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Anwender den Türsummer über das Smartphone steuern. Sie können mit Besuchern sprechen und ihnen Zutritt gewähren. Zudem lässt sich die Intercom auch dazu nutzen, Paketboten den unkomplizierten Zugang zu ermöglichen oder sich selbst ohne Schlüssel ins Haus zu lassen.

IP-Telefonate statt reiner Mitteilungen

Mit dem jüngsten Funktionsupdate hat Ring die Bedienung im Frühjahr weiter vereinfacht. Statt nur eine Push Mitteilung zu senden, baut die App jetzt ein echtes IP-Telefonat auf. Das iPhone klingelt dann wie bei einem normalen Anruf. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Türklingel übersehen wird, deutlich. Das Gerät bleibt weiterhin akkubetrieben und wird mit dem heimischen Netzwerk verbunden. Sobald jemand klingelt, erfolgt der Rufaufbau automatisch. Nutzer können das Gespräch annehmen, den Summer betätigen oder die Anfrage ignorieren.

Die Ring Intercom bietet zudem die Möglichkeit, Amazon Zustellern automatisch Einlass zu gewähren. Diese Option ist abschaltbar. Eine Prüfung der eigenen Türklingelanlage auf Kompatibilität ist über die Kompatibilitätsprüfung direkt auf der Produktseite möglich.

Preisaktion während der Black Friday Woche

Die aktuelle Reduktion auf 35 Euro stellt den bisher niedrigsten Preis dar und liegt deutlich unter den zuletzt üblichen Angeboten. Dies dürfte auch etwas damit zu tun haben, dass Amazon kürzlich ein Folgemodell vorgestellt hat, dass für Gegensprechanlagen mit Kamera geeignet ist.

Also: Wer seine vorhandene Türsprechanlage um Fernzugriff und Gesprächsfunktion ergänzen möchte, erhält damit eine sehr günstige Einstiegsmöglichkeit.