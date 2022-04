Kriminelle erbeuten Nutzerdaten mit fingierten Notfallabfragen

Die Herausgabe der Daten hat auf einer Notfallanfrage basiert, für die gesonderte Bedingungen gelten. So haben Behörden die Möglichkeit, in lebensbedrohlichen Situationen und sonstigen Notfällen quasi auf dem kurzen Dienstweg entsprechenden Zugriff zu erlangen. Ein von Bloomberg zitierter Sicherheitsexperte sieht die Erfordernis, diesen Prozess mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen auszustatten.

Die Art und Weise, wie die Daten dem Bericht zufolge erlangt wurden, gibt zu denken. So hätten sich die Straftäter erfolgreich als Mitarbeiter einer Ermittlungsbehörde ausgegeben und auf Basis bestehender US-Rechte auf die Herausgabe von Informationen gepocht. Allerdings sei noch zu klären, wie das Ganze im Detail abgelaufen ist, so wären die Anfragen für die Unternehmen zumindest nicht einfach als Betrug erkennbar gewesen und allem Anschein nach zudem zumindest augenscheinlich aus Ermittlerkreisen gekommen.

Insert

You are going to send email to