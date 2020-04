Nächste Woche neu: VanMoof S3 E-Bike und Aldi Saugroboter

In der kommenden Woche stehen zwei Produkteinführungen an, die wir im Auge behalten werden. Zum einen wird der niederländische Fahrradhersteller VanMoof seine neuen S3- bzw. X3-Modelle einführen, zum anderen hat ALDI Nord den Verkaufsstart des MEDION MD 19500 angekündigt. Ein Low-Budget-Saugroboter mit einem Verkaufspreis von nur 111 Euro.

VanMoof rückt sich aktuell mit einem Leak ins Rampenlicht. Wenige Tage vor der für den 21. April geplanten Vorstellung der neuen Fahrrad-Generation, sind jetzt zahlreiche Details und Grafiken und Fotos ins Netz geschwemmt.

Demnach wird die dritte Generation der nachgefragten E-Bikes mit neuen Bremsen, einem neuen Sattel, einer verbesserten Gangschaltung und einem überarbeiteten Motor kommen. Wichtigstes Details: Der Preis für das normalgroße S3 sowie das kompaktere X3 wird bei 1998 Euro liegen.

Damit wäre das neue Modell deutlich preiswerter als der Vorgänger – eine Veränderung, die mit der Optimierung der eigenen Lieferkette zusammenhängen soll.

Mit dem MEDION MD 19500 Saugroboter kommt ab dem 20. April ein neues Einstiegsmodell aus der MEDION Saugroboter-Linie in die Filialen des Lebensmittel-Discounters. Obwohl der Sauger auf einen Laser verzichtet bewirbt MEDION die integrierte Gyro-Technologie als „intelligente Navigation“.

Dank integrierter Gyro-Technologie fährt der MEDION MD 19500 eine systematische Route und stellt somit sicher, dass alle Flächen gründlich gereinigt werden. Dabei wird der Raum in mehrere Quadrate aufgeteilt, die der Saugroboter systematisch in Bahnen einzeln abfährt. Während des Putzvorganges hält der MEDION MD 19500 einen minimalen Abstand zur Wand und beendet die Reinigung wieder am Ausgangspunkt.

[…] Staub, Haare und Pollen werden im 0,3 L großen und leicht herausnehmbaren Schmutzbehälter aufgefangen. Der Reinigungsstart erfolgt auf Knopfdruck am Saugroboter oder alternativ auf der mitgelieferten Fernbedienung. Dank seiner Größe von 30 x 8 cm passt er auch unter Schränke und viele Sofas.