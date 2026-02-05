59 Millionen Euro Abschöpfung: Kartellamt greift bei Amazon ein

Das Bundeskartellamt untersagt Amazon, auf seinem deutschen Online-Marktplatz gezielt in die Preisgestaltung von Händlern einzugreifen. Der Onlinekonzern darf die hierfür genutzten Kontrollmechanismen künftig nur noch in begründeten Ausnahmefällen einsetzen, beispielsweise bei extrem überhöhten Preisen.

In diesem Zusammenhang hat die Behörde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Vorteil, den ein Unternehmen durch kartellrechtswidriges Verhalten erlangt hat, abzuschöpfen. Dieser wurde bei Amazon mit 59 Millionen Euro beziffert. Da die Behörde von einem weiterhin andauernden Verstoß ausgeht, wurde die Summe zunächst nur als Teilbetrag festgesetzt.

Grafiken: Bundeskartellamt

Wettbewerb auf dem eigenen Marktplatz

Streitpunkt ist die Tatsache, dass Amazon auf seiner Handelsplattform in die Preisbildung der dort ebenfalls präsenten externen Händler eingreift. Ein erheblicher Teil der auf der Plattform erzielten Umsätze entfällt auf diese Drittanbieter, die ihre Preise selbst festlegen und das wirtschaftliche Risiko tragen. Nach Auffassung der Kartellwächter steht Amazon in direktem Wettbewerb zu diesen Händlern. Somit seien Eingriffe in deren Preisgestaltung nur in sehr engen Grenzen zulässig.

Nach Darstellung des Bundeskartellamtes setzt Amazon verschiedene Verfahren ein, um die Angebote von Marktplatzhändlern zu überprüfen. Stuft das System Angebote als zu teuer ein, werden sie entweder ganz entfernt oder bei der Produktauswahl weniger sichtbar angezeigt. Diese Maßnahmen können spürbare Umsatzverluste für die Händler nach sich ziehen. Die Behörde sieht darin einen unzulässigen Einfluss auf die Preisfreiheit der Anbieter.

Kritik an mangelnder Transparenz

Hinzu komme, dass die zugrunde liegenden Regeln für Händler nur schwer nachvollziehbar sind. Es sei unklar, nach welchen Maßstäben Preisgrenzen festgelegt würden und unter welchen Umständen Angebote an Sichtbarkeit verlören. Dadurch werde die Planungssicherheit der Händler beeinträchtigt.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Amazon kann binnen eines Monats Beschwerde einlegen, über die dann der Bundesgerichtshof entscheiden muss. Wenn es dabei bleibt, muss Amazon das beanstandete Verhalten innerhalb von neun Monaten einstellen oder anpassen. Sofern der Konzern weiterhin Preismechanismen verwenden will, muss er innerhalb der nächsten drei Monate Lösungsvorschläge ausarbeiten und dem Bundeskartellamt vorlegen.