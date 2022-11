Kostenfrei mit Werbung: Neu bei Freevee im Dezember

Mit „TOP CLASS: Sierra Canyon Trailblazers“ fährt Freevee zudem die dritte Staffel der Doku-Serie auf, in deren Verlauf es diesmal um die Sierra Canyon Trailblazers geht. Top Class wird von der Basketball-Legende LeBron James produziert und erreicht Freevee am 15. Dezember.

Und bei den Neuzugängen handelt es sich nicht nur um B-Ware, Amazon sorgt sogar für exklusive „Freevee Originals“. Zu diesen gehört im kommenden Monat „Weihnachten Im Hotel Fontaine“. Eine Produktion die Zuschauen in das Hotel Fontaine nach New York City mitnimmt und hier Freundschaften, Liebe und Inspiration der Hotel-Managerin Georgia (Madelaine Petsch) thematisiert.

Seit Anfang August bietet Amazon nicht mehr nur den Video-Streaming-Dienst Prime Video an, sondern hat mit Freevee auch einen kostenfreien Streaming-Dienst in Deutschland an den Start gebracht, der in den Vereinigten Staaten noch unter dem Namen IMDb TV startete und seine Inhalte gänzlich kostenfrei anbietet.

