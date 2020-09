Meine Mediathek: Alexa-Skill spielt TV-Mediatheken ab

Der Alexa-Skill-Entwickler Frank Börncke macht uns auf seine Erweiterung für Echo-Geräte mit integriertem Display aufmerksam. Sein Gratis-Skill „Meine Mediathek“ gestattet die Suche in und das anschließende Abspielen von Inhalten der Mediatheken zahlreicher öffentlich-rechtlichen Sender.

Eine Besonderheit des Skills: Nach eingesprochenen Suchbegriffe wie „Thriller“, „Komödie“, „Tatort“, „Corona“ oder „Harald Lesch“ wird parallel in allen Mediatheken der integrierten Sender sowohl in deren Titeln als auch in den jeweiligen Inhaltsbeschreibung gesucht.

Laut Börncke bietet dieses verhalten einen spürbaren (Zeit)-Vorteil gegenüber der Alternative, mehrere Mediatheken hintereinander manuell zu durchsuchen. Ebenfalls erwähnenswert: Auch die Suche nach Filmen mit „Gebärdensprache“ oder „Hörfassung“ wird unterstützt.

Derzeit werden maximal sechs Ergebnisse inklusive Inhaltsbeschreibung auf dem Bildschirm angezeigt. Ein passender Film kann dann gleich auf einem Echo mit Bildschirm angesehen werden: per Sprachbefehl oder per Auswahl mit dem Finger auf dem Bildschirm. Ich denke darüber nach, mehr als sechs Suchergebnisse darzustellen, bin da aber noch unentschieden. Die Suchergebnissse können nach Länge oder Alter sortiert werden. In der Grundeinstellung werden aktuelle und lange Filme angezeigt. Eine Suche nach Episoden von Serien ist gerade in Vorbereitung.

Der Alexa-Skill funktioniert auch auf dem Fire TV. Systembedingt müssen Funktionen wie „vorwärts“, „rückwärts“ und „Pause“ hier aber gesprochen werden, da der Skill die Signale der Fernbedienung nicht auswerten kann.

Der Skill selbst präsentiert sich in Amazons Skill-Store auf dieser Seite, Detail-Informationen stellt die offizielle Homepage des Entwicklers bereit auf der sich auch die Unterstützten Sprachbefehle einsehen lassen.

Momentan durchsucht der Skill die Video-Inhalt aus den Mediatheken von ARD, ZDF, ARTE, 3SAT, BR, MDR, SWR, RBB, NDR, rbtv, KiKA und Phoenix.

Unterstützte Sprachbefehle