Konzentrationslager und Gedenkstätten: Apples Foto-Rückblicke sollen „sensible Orte“ umgehen

Dies geht aus Code-Vorbereitungen der jüngsten Betaversionen von iOS 15.5 hervor, die der Blogger Filipe Espósito zuerst entdeckt hat . Die Sperrliste sorgt dafür, dass alle vor Ort aufgenommenen Schnappschüsse nicht in automatisch zusammengestellten Rückblicken landen. Die „sensiblen Orte“ sind mit Geokoordinaten und einem Radius versehen, der den Umkreis angibt in dem entstandene Schnappschüsse ignoriert werden.

Die sogenannten Rückblicke , mit denen die Fotos-App auf iPad und iPhone in unregelmäßigen Abständen auf sich aufmerksam macht, gehört zu einer der besten System-Funktionen die Apples Mobilgeräte anzubieten haben. Kaum ist man mit der Fähre wieder zum deutschen Festland übergesetzt, bietet die Fotos-App einen Rückblick zur Dänemark-Reise an. Hat man den botanischen Garten verlassen, belohnt die Fotos-App mit einer Zusammenstellung schöner Pflanzen-Bilder. Zu Geburts- und Jahrestagen werden Familienmitglieder und heranwachsende Kinder im Laufe der Jahre präsentiert.

