Netflix-Sommerkino: Die Starttermine und Trailer zum Lineup

Buba (mit bürgerlichem Namen Jakob Otto) hat ein Problem: Immer wenn es zu gut läuft, passiert etwas Schreckliches. Seit dem tragischen Verlust seiner Eltern bei einem Unfall ist Jakob fest davon überzeugt, dass er jedes gute Gefühl in seinem Leben sorgfältig ausgleichen muss. Zusammen mit seinem Bruder Dante hat er ein System entwickelt, um seinen Alltag so unangenehm wie möglich zu gestalten. Mehr als 30 Jahre lang hat dieses System gut funktioniert, doch dann geschieht etwas völlig Unvorhersehbares: Der Kleinstadtkriminelle verliebt sich. Und während Jakobs Gefühle wachsen, wird sein Gleichgewicht immer schwieriger…

CIA-Agent Court Gentry (Ryan Gosling), auch bekannt als Sierra Six, ist der “Gray Man”. Während er als Häftling in einem Bundesgefängnis einsitzt, wird er von der CIA rekrutiert und von seinem neuen Vorgesetzten Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) zu einem der besten Auftragskiller des Auslandsgeheimdienstes ausgebildet. Doch dann wird Sierra Six plötzlich selbst zur Zielscheibe: Es beginnt eine nervenaufreibende Jagd rund um den Globus, bei der Lloyd Hansen (Chris Evans), ein ehemaliger CIA-Agent, vor nichts zurückschreckt, um ihn auszuschalten. Unerwartete Unterstützung erhält Sierra Six von Agentin Dani Miranda (Ana de Armas).

