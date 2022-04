iPad-Zubehör von Logitech: Neue Übersicht zur Geräte-Kompatibilität

Mit der Vielzahl unterschiedlicher iPads und der steigenden Anzahl an Zubehör-Produkten wurde zuletzt jedoch immer unübersichtlicher welche Geräte mit welchen iPads zusammenspielen. Um hier etwas Aufklärungsarbeit zu leisten hat Logitech jetzt die neue Sonderseite „Grenzenlose Möglichkeiten mit dem iPad“ geschaltet und bietet einen Wegweiser für die iPad-Zubehör des Unternehmens an. Der Eingabestift Logitech Crayon , der inzwischen nicht mehr für 69 Euro sondern nur noch für 49 Euro verkauft wird, ist etwa mit allen iPad-Modellen kompatibel die ab 2018 veröffentlicht wurden.

In Sachen iPad-Accessoires ist der Zubehör-Anbieter Logitech breit aufgestellt: Mit dem Crayon bietet Logitech eine günstige Alternative zum Apple Pencil an und verkauft mit dem „Combo Touch“, dem „Folio Touch“ und den „Keys-To-Go“ gleich drei unterschiedliche Tastatur-Lösungen, die die Texteingabe auf Apples Tablet optimieren sollen.

