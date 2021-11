konnect Satelliten-Internet wirbt mit 60-Tage-Gratistest

Anzumerken ist in jedem Fall, dass die Satelliten-Anbindung aufgrund der technisch bedingten hohen Latenzzeiten mit Einschränkungen einher gehen, so sind beispielsweise Multiplayer-Spiele in Echtzeit keinesfalls möglich. Die durchschnittlich zu erwartende Latenz von 600 Millisekunden könne sich in Form von Verzögerungen zudem auch bei Videokonferenzen als bemerkbar machen.

In Verbindung mit diesen Preistufen sind die Datenpakete für den priorisierten Datenverkehr mit höchstmöglicher Geschwindigkeit auf 20 bzw. 60 bzw. 120 GB begrenzt. Allerdings laufen Downloads zwischen 1 und 6 Uhr früh außerhalb dieser Erfassung, sodass man beispielsweise größere Updates und unwichtige Downloads auf diese Zeitspanne legen kann. Detaillierte Vertragsbedingungen findet ihr in diesem PDF .

Das Angebot beinhaltet die sonst 99 Euro teure Standardinstallation durch eine Fachbetrieb und muss nicht gekündigt werden. Nach der Testphase können Neukunden dem Anbieter zufolge frei entscheiden, ob sie den Dienst aufrüsten, herabstufen oder einstellen wollen. In letzterem Fall müssen sie lediglich das Modem an das Unternehmen zurückgeben.

Mit konnect will der Satellitenbetreiber Eutelsat ähnlich wie Elon Musks Skylink eine Alternative zur klassischen Internetnutzung über DSL, Kabel oder Mobilfunk bieten. Die Online-Anbindung über Satellit sucht ihre Kunden besonders an Orten, wo sich ein leistungsfähiger Internetzugang auf traditionellem Weg nicht realisieren lässt.

