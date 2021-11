Onlinestudie von ARD & ZDF: Mediennutzung steigt erheblich

Laut ARD und ZDF ist Netflix hierzulande der beliebteste Video-Streaming-Dienst und wird von 32 Prozent der Nutzer mindestens einmal in der Woche aufgerufen. Der zweite Platz geht an Amazon Prime Video mit 18 Prozent, Disney+ kommt auf 8 Prozent und landet damit auf dem dritten Platz.

Seit nunmehr 25 Jahren legen ARD und ZDF ihre gemeinsame Onlinestudie vor und ermitteln seit 1997 Nutzung und Verbreitung des Internets in Deutschland. Damals, im Rahmen der ersten Erhebung, kam Deutschland auf gerade mal 4,1 Millionen Online-Nutzer, was etwas über sechs Prozent der erwachsenen Bevölkerung entsprach.

