Kompressor: Mac-App für rasend schnelle Bildkonvertierung

Wenn man die Mac-Anwendung Kompressor benutzt, vergisst man beinahe, warum man sie eigentlich geöffnet hat. Grafik- und Soundeffekte statten die App mit spielerischen Elementen aus, was sich jedoch nicht im geringsten mit der erwünschten Produktivität beißt. Kompressor versteht sich auf extrem schnelle Bildkonvertierungen und unterstützt dabei mehr als 50 Eingabe- und 20 Ausgabeformate. Neben Standardformaten wie JPEG, HEIC oder PNG finden sich hier auch diverse exotische Dateiendungen.

„Kompressor“ setzt auf von Apple angebotene Schnittstellen, was man vor allem beim Umrechnen von größeren Dateien auf eindrucksvolle Weise wahrnehmen kann. Die Konvertierung verläuft insbesondere auf Mac-Modellen mit Apple-Prozessoren rasend schnell.

Die vom deutschen Entwickler Lucas Fischer angebotene App lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Die umzurechnenden Bilder werden per Drag-and-Drop in das Anwendungsfenster gezogen und man muss lediglich das gewünschte Zielformat auswählen. Zudem kann man die Anwendung auch dazu benutzen, die Größe von Bildern oder Videos zu verändern. Hier ist die Angabe von festen Pixelgrößen oder Prozentwerten möglich. Weitere Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Größe der Enddatei bietet ein in zehn Abstufungen unterteilter Qualitätsregler.

„Kompressor“ eignet sich übrigens auch dafür, mal eben die EXIF-Informationen aus einem Bild zu entfernen. Nutzer der App können im Rahmen der Bildkonvertierung festlegen, ob im Foto vorhandene EXIF-Daten beibehalten oder entfernt werden sollen.

Die noch recht junge Mac-Anwendung wurde eben erst in Version 1.0.3 veröffentlicht. Der Vertrieb läuft über den Mac App Store, wo „Kompressor“ zum Preis von 8,99 Euro angeboten wird.

Weitere Informationen rund um die App inklusive einer Liste mit allen unterstützten Ein- und Ausgabeformaten findet ihr auf der Webseite des Entwicklers.