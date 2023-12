Rockstar Games zeigen ersten Trailer für GTA VI

Rockstar Games haben den ersten Trailer für GTA VI auf YouTube gestellt. Die Veröffentlichung erfolgte früher als geplant, nachdem das Video inoffiziell bereits durchs Internet gegeistert ist. Eigentlich war der Startschuss für die nächste Generation der legendären Spielereihe erst für heute geplant.

Mit Details zum Inhalt von GTA VI halten sich die Entwickler noch zurück und der erste Trailer dürfte lediglich einen entfernten Vorgeschmack dessen abgeben, was die Spieler letztendlich erwarten können. Bis dahin wird allerdings noch etwas Zeit vergehen, der Verkaufsstart von GTA VI ist den Entwicklern zufolge für 2025 geplant. Das Spiel soll dann zunächst nur für die PlayStation 5 und die Xbox Series X und Series S erscheinen.

Im Rahmen der ersten Ankündigung lassen die Entwickler verlauten, dass sie mit Grand Theft Auto VI ihre Bemühungen fortsetzen, die Grenzen dessen zu verschieben, was in hochgradig immersiven, storybasierten Open-World-Erlebnissen möglich ist. Die Handlung des Spiels hat Rockstar Games einmal mehr in ihr virtuelles Miami, die im Bundesstaat „Leonida“ liegende Stadt „Vice City“ gelegt.

Neue GTA-Versionen für iOS nur für Netflix-Kunden

Während sich Konsolen-Zocker noch rund anderthalb Jahre gedulden müssen, bis sie GTA VI tatsächlich zuhause spielen können, stehen in Kürze neue iOS-Versionen der älteren GTA-Titel auf dem Plan. Bereits in der kommenden Woche sollen mit Grand Theft Auto: The Trilogy iOS-Versionen der in vielen Bereichen überarbeiteten Neufassungen von „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ erscheinen – allerdings nur für Netflix-Abonnenten.

Rockstar Games bringt die neuen iOS-Versionen exklusiv in Kooperation mit Netflix Games in den App Store für iOS. Voraussetzung für das Spiel ist dann ein aktives Netflix-Abonnement. Eine Übersicht aller unter dem Label Netflix Games erhältlichen Titel und weitere Infos zu deren Verwendung findet sich hier auf der Netflix-Webseite.