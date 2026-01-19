Kommt noch in diesem Monat ein neues MacBook Pro?

Das MacBook Pro könnte das erste neue Hardware-Produkt von Apple im aktuellen Jahr sein. Während die 14-Zoll-Version des Notebooks seit Oktober als überarbeitete und mit einem M5-Prozessor ausgestattete Version erhältlich ist, setzen die leistungsfähigeren Varianten unabhängig von der Bildschirmgröße weiterhin auf die Prozessortypen M4 Pro und M4 Max. Mittlerweile häufen sich allerdings die Hinweise darauf, dass Apple hier zeitnah neue Generationen präsentiert.

Bereits in der vergangenen Woche wurde darüber spekuliert, dass Apple die Markteinführung seines neuen Programmpakets Apple Creator Suite mit einem Upgrade für die leistungsfähigeren Versionen seiner Computer verbindet. Die neue Software soll von Mittwoch, dem 28. Januar an erhältlich sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple diesen Wochentag auch für die Vorstellung neuer Hardware nutzt.

Nicht zum ersten Mal neue Hardware im Januar

Blicken wir kurz zurück: Vor drei Jahren hat Apple noch früher im Jahr bereits am 17. Januar neue und zum Teil mit den Prozessorversionen M2 Pro und M2 Max ausgestattete Versionen des MacBook Pro und des Mac mini angekündigt. Bereits ein halbes Jahr später kamen dann der M3 Pro und der M3 Max für das MacBook Pro und seit November 2024 sind die Prozessorvarianten M4 Pro und M4 Max für das Notebook erhältlich.

Für ein bevorstehendes Update spricht auch, dass die mit den Pro- und Max-Varianten des M4-Prozessors ausgestatteten MacBook-Pro-Modelle zum Teil ungewöhnlich lange Lieferzeiten aufweisen. Im deutschen Apple Store wird für einige Konfigurationen erst eine Lieferung in der ersten Februarhälfte angegeben, in den USA sind die Geräte laut den Angaben im Apple Store teilweise sogar nicht vor Mitte März erhältlich.

Abwarten vor dem Kauf

Vor diesem Hintergrund erscheint es ratsam, dass potenzielle Käufer eines mit einem Pro- oder Max-Prozessor ausgestatteten MacBook Pro besser bis zum Monatsende warten.