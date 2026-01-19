Mac-mini-Dock im Macintosh-Design jetzt auch für Thunderbolt 5

Der Anbieter Wokyis bietet sein im Stil eines alten Macintosh-Computers gehaltenes Dock für den Mac mini jetzt auch in der Thunderbolt-5-Version mit 80 Gbps Bandbreite in Deutschland an. Der Preisunterschied zu der Variante mit 10 Gbps ist allerdings happig. Mit 339,99 Euro muss man für das schnellere Modell mehr als das Doppelte bezahlen. Das Basismodell lässt sich bereits für 142,49 Euro bestellen. Der Vertrieb von Wokyis läuft hierzulande über Amazon.

Die leistungsfähigere Version der Retro-Dockingstation von Wokyis ist speziell für den Mac mini mit einem Prozessor vom Typ M4 Pro konzipiert. Diese Version des Apple-Rechners unterstützt Thunderbolt 5 und damit Datenraten von bis zu 120 Gbps. Bei dem mit einem gewöhnlichen M4-Prozessor ausgestatteten Standardmodell des kompakten Apple-Rechners ist die Übertragungsgeschwindigkeit auf maximal 40 Gbps (Thunderbolt 4) begrenzt.

Schnittstellen-Geschwindigkeit für SSD-Nutzung relevant

Die unterschiedlichen Leistungswerte dürften insbesondere mit Blick auf die Verwendung des Docks als Speichererweiterung für den Computer relevant sein. Das Dock verfügt über einen M.2-NVMe-SSD-Slot, der laut Hersteller Speicherkarten mit bis zu 8 Terabyte Größe aufnehmen kann und Speichermodule der Baugrößen 2230 bis 2280 unterstützt. Der Hersteller merkt an, dass ein mit Thunderbolt 5 kompatibles Kabel benötigt wird, um bestmögliche Leistungswerte zu erzielen. Das teurere Modell unterstützt zudem die Videoausgabe mit 8K und 60 Hz über DisplayPort.

Anschlüsse und integrierter Bildschirm

Der Mac mini verschwindet komplett in dem Wokyis-Dock. Auf der Vorderseite stehen anschließend zwei Anschlüsse für USB-A, eine USB-C-Buchse und Lesegeräte für Speicherkarten vom Typ SD und microSD bereit. Auf der Rückseite finden sich weitere USB-Anschlüsse, DisplayPort und ein Kopfhöreranschluss. Zudem ist der integrierte SSD-Steckplatz von dort aus zugänglich.

Der integrierte 5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 × 720 Pixeln soll sich wahlweise als Erweiterungsbildschirm für den Rechner oder für allgemeine Statusanzeigen verwenden lassen.