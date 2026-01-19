ifun.de — Apple News seit 2001. 45 536 Artikel

Mit SSD-Slot und Bildschirm

Mac-mini-Dock im Macintosh-Design jetzt auch für Thunderbolt 5
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Der Anbieter Wokyis bietet sein im Stil eines alten Macintosh-Computers gehaltenes Dock für den Mac mini jetzt auch in der Thunderbolt-5-Version mit 80 Gbps Bandbreite in Deutschland an. Der Preisunterschied zu der Variante mit 10 Gbps ist allerdings happig. Mit 339,99 Euro muss man für das schnellere Modell mehr als das Doppelte bezahlen. Das Basismodell lässt sich bereits für 142,49 Euro bestellen. Der Vertrieb von Wokyis läuft hierzulande über Amazon.

Die leistungsfähigere Version der Retro-Dockingstation von Wokyis ist speziell für den Mac mini mit einem Prozessor vom Typ M4 Pro konzipiert. Diese Version des Apple-Rechners unterstützt Thunderbolt 5 und damit Datenraten von bis zu 120 Gbps. Bei dem mit einem gewöhnlichen M4-Prozessor ausgestatteten Standardmodell des kompakten Apple-Rechners ist die Übertragungsgeschwindigkeit auf maximal 40 Gbps (Thunderbolt 4) begrenzt.

Wokyis Mac Mini Dock

Schnittstellen-Geschwindigkeit für SSD-Nutzung relevant

Die unterschiedlichen Leistungswerte dürften insbesondere mit Blick auf die Verwendung des Docks als Speichererweiterung für den Computer relevant sein. Das Dock verfügt über einen M.2-NVMe-SSD-Slot, der laut Hersteller Speicherkarten mit bis zu 8 Terabyte Größe aufnehmen kann und Speichermodule der Baugrößen 2230 bis 2280 unterstützt. Der Hersteller merkt an, dass ein mit Thunderbolt 5 kompatibles Kabel benötigt wird, um bestmögliche Leistungswerte zu erzielen. Das teurere Modell unterstützt zudem die Videoausgabe mit 8K und 60 Hz über DisplayPort.

Anschlüsse und integrierter Bildschirm

Der Mac mini verschwindet komplett in dem Wokyis-Dock. Auf der Vorderseite stehen anschließend zwei Anschlüsse für USB-A, eine USB-C-Buchse und Lesegeräte für Speicherkarten vom Typ SD und microSD bereit. Auf der Rückseite finden sich weitere USB-Anschlüsse, DisplayPort und ein Kopfhöreranschluss. Zudem ist der integrierte SSD-Steckplatz von dort aus zugänglich.

Der integrierte 5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 × 720 Pixeln soll sich wahlweise als Erweiterungsbildschirm für den Rechner oder für allgemeine Statusanzeigen verwenden lassen.

Produkthinweis
Wokyis M5 Retro-Dockingstation für Mac Mini M4 Pro, 80 Gbit/s M.2 NVMe SSD-Gehäuse mit Kühlventilator, kompatibel mit... 339,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
19. Jan. 2026 um 09:22 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mehr wie nur eine Spielerei, meiner Meinung nach und dann in der Kombination mit dem Mac mini. Sieht echt gelungen aus.

  • Für mich war der Bildschirm wirklich nur Spielerei, die mich schlussendlich mehr nervte als nützte. Deswegen habe ich es auch wieder verkauft.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45536 Artikel in den vergangenen 8854 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven