Kommt heute Abend auch: AirTags in der Familie teilen

Dies sollte perspektivisch dazu führen, dass keine falschen Warnungen vor AirTags mehr ausgespielt werden, die euch laut Apple womöglich folgen. Statt den AirTag am Schlüsselbund des Partners oder am Halsband des Hundes zu ignorieren, könnte ihr diese mit der Bereitstellung der neuen Funktion einfach mit euch teilen.

Zudem wird Apple heute Abend auch mit der Bereitstellung neuer AirTag-Funktionen beginnen, die sich in Kürze auch in der „Wo ist?“-Applikation auf dem Mac bemerkbar machen werden. Apples Sachen-Tracker werden sich fortan auch in der Familie teilen lassen.

Insert

You are going to send email to