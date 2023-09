iPadOS 17 ist da: Ein ruhiges Jahr für das Apple-Tablet

Apples Tablet-Betriebssystem, die iOS-Auskopplung iPadOS tanzte in den vergangenen Jahren einem simplen, 24-monatigen Tik-Tok-Rhythmus. Auf ein Jahr, in dem Apple das iPad-Betriebssystem mit vielen neuen Funktionen, neuen Designs und speziellen Apple-Pencil-Features versehen hatte, folgte stets ein Jahr, in dem die Softwareentwicklung des Tablets nahezu pausierte.

Ein eher ruhiges iPad-Jahr

Hier konzentrierte sich Apple dann vor allem auf den Umsatzbringer iPhone und bemühte sich lediglich darum, dass die auf dem Telefon vorgenommenen Verbesserungen (zumindest in Teilen) auch die großen Tablets erreichten.

2023 ist eines der Jahre. Zum Start von iOS 17 spielt Apples Tablett heute keine Hauptrolle, sondern wartet auf der Bank der Wechselspieler auf seinen nächsten großen Auftritt.

Und selbst die wenigen Funktions-Highlights für iPad-Nutzer fehlen in iPadOS 17.0 erst mal. So hat Apple angegeben, dass das automatische Ausfüllen von Dokumenten und die automatische Erkennung von Formularen in PDF-Dateien erst „später in diesem Jahr“ nachgereicht werden soll. Auch die AirDrop-Übertragung über das Internet soll erst später im Jahr nachgereicht werden.

Bedenkt man, dass auch die verbesserte Autokorrektur vorerst nicht für die deutsche Sprache verfügbar sein wird und die neuen Freeform-Werkzeuge eher ein Feature der Freeform-App denn eine Erweiterung von iPadOS 17 sind, dann fällt die Funktionsübersicht die Apple zur Präsentation von iPadOS 17 in der eingebetteten Grafik gegeben hat, leider ganz schön dürftig aus.

Freuen können sich Tablet-Nutzer dennoch: So erhält auch iPadOS 17 interaktive Widgets, bekommt nun auch einen neuen Sperrbildschirm und freut sich über das Vorhandensein der Gesundheitsdatenbank Health, die bislang ausschließlich auf dem iPhone genutzt werden konnte.

iPadOS 17: Der offizielle Beipackzettel