Kombi-Drucker verweigern ohne Tinte teils auch Scan-Funktion

In den USA läuft eine interessante Klage gegen HP. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich zumindest ein Teil der Scan-und-Druck-Kombis des Herstellers nur verwenden lässt, wenn auch ausreichend Tinte im Tank ist. Andernfalls können Besitzer dieser Geräte nicht einmal mehr deren Scan-Funktion verwenden.

HP hat offenbar versucht, ein Gericht dazu zu bringen, die Klage eines betroffenen Kunden abzuweisen. Einem Reuters-Bericht zufolge hat die mit der Angelegenheit befasste Richterin den Antrag von HP jedoch abgewiesen.

HP hat dem Bericht zufolge die Position vertreten, dass es sich dabei nicht um geplantes Verhalten, sondern um eine Fehlfunktion handle, von der der Hersteller nichts gewusst habe. Das Gericht sieht sieht allerdings das Gegenteil als erwiesen an, unter anderem weil ein Support-Mitarbeiter von HP betroffenen Kunden gegenüber die Aussage getroffen habe, dass sein Drucker ohne Tinte nicht funktionieren werde. Das Unternehmen hätte damit verbunden die Pflicht gehabt, auf diese Einschränkung hinzuweisen.

