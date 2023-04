Kobo Elipsa 2E: eReader mit Notizfunktion gewinnen an Verbreitung

Mit dem Kobo Elipsa 2E kündigt sich eine neue Alternative zum Kindle Scribe an, die auf Umwegen möglicherweise auch hierzulande irgendwann ihren Markteintritt findet. Kobo bietet seine Geräte zwar selbst nicht in Deutschland an, steht allerdings bereits seit 2017 hinter den E-Book-Readern von Tolino. Tolino wurde damals von der Telekom an den japanischen Konzern Rakuten beziehungsweise dessen auf E-Book-Reader spezialisierte Tochter Kobo abgetreten, die ihren Firmensitz in Kanada hat.

Der neue Kobo Elipsa 2E erinnert vom Funktionsumfang an den erst seit wenigen Monaten erhältlichen Kindle Scribe und bietet ebenfalls die Möglichkeit, die gelesenen digitalen Bücher mit Anmerkungen zu versehen oder auch komplett eigene Notizen zu verfassen. Die Schreibfunktion im Zusammenhang mit E-Book-Readern wurde hierzulande ja vor allem durch das neue Kindle-Modell populär, Hersteller wie Kobo oder auch Onyx haben dergleichen allerdings schon seit einiger Zeit im Programm. Über den Kobo-Ableger Tolino sind hierzulande bislang allerdings noch keine Geräte mit diesen Zusatzfunktionen erhältlich.

Beliebig viele digitale Notizbücher

Kobo wirbt damit, dass sich seine mit diesem erweiterten Funktionsumfang ausgestatteten eReader wie ein Notizbuch verwenden lassen und man beispielsweise wie in einem echten Buch handschriftliche Ergänzungen auf den einzelnen Seiten hinzufügen, Textpassagen oder Schlüsselwörter markieren und auch komplett eigene Notizen erstellen kann. Dabei kann man in unbegrenzter Zahl eigene Notizbücher anlegen.

Die Eingaben erfolgen mithilfe des mitgelieferten Stylus, der gemeinsam mit dem neuen Elipsa-Modell in der überarbeiteten Version 2 verfügbar ist. Generell unterstützen bei Kobo die Modelle aus den Produktreihen Kobo Elipsa und Kobo Sage entsprechende Anmerkungen und Texteingaben.

Der neue Kobo Elipsa 2E verfügt über einen 10,3 Zoll großen E-Ink-Bildschirm mit einer Auflösung von 1404 x 1872 Pixeln und kommt mit 32 GB Speicherplatz in Europa voraussichtlich für 400 Euro in den Handel. Für den Konkurrenten Kindle Scribe bezahlt man im Rahmen eines Aktionsangebots aktuell nur 359,99 Euro.