klicksafe.de: Fakenews-Handbuch für das Superwahljahr 2021

Unter dem Label „klicksafe“ setzt die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz seit 2004 einen klar formulierten Auftrag der Europäischen Kommission um: „Internetnutzern die kompetente und kritische Nutzung von Internet und Neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche dieser Angebote zu schaffen“.

Ein gutes und wichtiges Informationsangebot, das sich an Kinder, Lehrer und Eltern richtet. Die jüngste Veröffentlichung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK), das neue Handbuch „Meinungsbildung in der digitalen Welt“ richtet sich vorwiegend an die Lehrer und bereitet will schon früh im Jahr dabei helfen, den Blick für Fakenews zu schärfen, um die junge Generation so bestmöglich auf das Superwahljahr 2021 vorzubereiten.

PDF-Download jetzt verfügbar

Das 140 Seiten starke A4-Heft kann als gedrucktes Lehrmaterial gegen einen Unkostenbeitrag von 3 Euro pro Stück geordert werden, lässt sich aber auch als komplett kostenfreies PDF laden (Direkt-Link).

Das Dokument versucht zu erklären wie sich Jugendliche heute informieren, fragt wem man noch glauben und wem vertrauen kann, ergründet die politischen Meinungsbildung Jugendlicher, sowie das Werkzeug Desinformation und stellt nebenbei ganz grundsätzliche Fragen wie: „Was ist Wahrheit?“

Zielgruppe: Lehrkräfte

Ab Seite 66 bietet das neue Handbuch zahlreiche Aufgaben und Klassenübungen an, die dabei helfen sollen die transportierten Inhalte besser zu verstehen bzw. zu verinnerlichen.

Herausgeber des neuen Handbuchs „Meinungsbildung in der digitalen Welt“ is neben der EU-Initiative klicksafe auch das Institut für Digitale Ethik (IDE), die Hochschule der Medien (HdM) Stuttgart und die Bischöfliche Medienstiftung.