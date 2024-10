iPad mini 2024: Das sind die Unterschiede zum Vorgänger

1118 Tage sind vergangenen, seit Apple das iPad mini der 6. Generation am 24. September 2021 vorgestellt hat. Apple hatte also mehr als drei Jahre Zeit, die gestern vorgestellte, 7. Generation des iPad mini zu überholen. Um alle Unterschiede zum Vorgänger ausfindig zu machen, muss man dennoch genau hinschauen.

Neben dem geänderten Schriftzug auf der Geräte-Rückseite, der das “iPad mini” nun auch als solches auszeichnet, und dem reduzierten Lieferumfang – in Europa liegt dem iPad mini kein Netzteil, dafür aber ein textilummanteltes USB-C-Kabel bei – ist die mit Abstand größte Neuerung das frische Herz des neuen iPad mini.

Apple-Chip

Im Zentrum der Neuerungen steht der Wechsel von einem A15 Bionic- auf den A17 Pro-Chip, der laut Apple für die Nutzung von Apple Intelligence entwickelt wurde und die CPU-Performance um bis zu 30 Prozent steigern soll. Die Grafikarchitektur bleibt mit einer 5-Core-GPU konstant, soll jedoch die Grafikleistung um 25 Prozent verbessern.

Display und Pencil

Das Display des iPad mini bleibt mit 8,3 Zoll und einer Auflösung von 2266 x 1488 Pixeln gleich. Dieses unterstützt nun aber den Einsatz des Apple Pencil Pro und erkennt die Schwebefunktionen des Eingabestifts.

Kamera

Im Bereich der Kameras sind die Änderungen minimal: Die Hauptkamera bleibt eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera mit ƒ/1.8 Blende. Statt Smart HDR 3 wird nun Smart HDR 4 unterstützt. Beide Kameras verstehen sich weiterhin auf Video- und Zeitlupenaufnahmen in 4K. Im Gegensatz zum Vorgänger besitzt das neue iPad mini jetzt einen Retina-Blitz mit True Tone.

WLAN und Bluetooth

Auch bei der drahtlosen Konnektivität gibt es kleine Verbesserungen. Das neue Modell bietet Unterstützung für Wi-Fi 6E, was höhere Geschwindigkeiten und stabilere Verbindungen ermöglichen soll. Der verbaute Bluetooth-Standard wurde von Version 5.0 auf 5.3 aktualisiert. Zudem bietet das neue iPad mini nun breitere Unterstützung für 5G-Frequenzbänder. Der Akku bleibt mit 19,3 Wattstunden unverändert, ebenso wie die angegebene Laufzeit von bis zu zehn Stunden bei Nutzung über WLAN.

SIM/eSIM

Das neue iPad mini unterstützt nun keine physische Nano-SIM mehr, sondern setzt voll auf den Einsatz digitaler eSIMs.

USB-Geschwindigkeit

Ein weiterer relevanter Unterschied liegt im USB-C-Anschluss. Während das alte Modell nur USB 3.1 Gen 1 mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s unterstützte, kommt das neue iPad mini mit USB 3.2, das eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht.

Externe Displayauflösung

Das neue Mini-Tablet bietet eine Unterstützung für externe Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz. Das ältere Modell hingegen war auf 4K bei 30 Hz begrenzt.

Und natürlich unterscheiden sich die jetzt verfügbaren Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau von denen der Vorgängergeneration, die statt in Blau in Rosé angeboten wurde. Das neue iPad mini lässt sich bereits vorbestellen und geht ab dem 23. Oktober in den Verkauf.