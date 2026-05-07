Abgesetzte Apple-Serie sammelt 12 Tony-Nominierungen

Apple darf sich über einen ungewöhnlichen Erfolg für „Schmigadoon!“ freuen. Die Musical-Comedy war bei Apple TV nach zwei Staffeln beendet worden, lebt inzwischen aber auf der Broadway-Bühne weiter. Dort hat der Ableger nun gleich 12 Nominierungen für die Tony Awards erhalten.



In Staffel 2 hat sich der Grundton verändert.

Wie Apple mitteilt, handelt es sich zugleich um die ersten Tony-Nominierungen des Unternehmens überhaupt. „Schmigadoon!“ ist unter anderem als bestes Musical nominiert und gehört gemeinsam mit „The Lost Boys“ zu den am häufigsten nominierten Produktionen des Jahres.

Staffel 3 war bereits geschrieben

Für Fans der Apple-Serie ist der Broadway-Erfolg vor allem deshalb interessant, weil „Schmigadoon!“ trotz treuer Anhängerschaft nicht fortgesetzt wurde. Serienschöpfer Cinco Paul hatte nach der Absetzung erklärt, dass eine dritte Staffel bereits geschrieben gewesen sei – inklusive 25 neuer Songs.

Dass die Bühnenfassung nun derart viel Aufmerksamkeit bekommt, dürfte die Hoffnung auf eine Rückkehr zumindest nicht kleiner machen. Apple selbst spricht zwar nur über die Tony-Nominierungen und kündigt keine Fortsetzung der Serie an. Dennoch zeigt der Erfolg, dass das Konzept weiterhin funktioniert: eine liebevolle, ironische Verbeugung vor klassischen Musicals, verpackt als moderne Comedy.

Die erste Staffel von „Schmigadoon!“ führte ein Paar in eine magische Kleinstadt, in der scheinbar jeder Konflikt in Gesang und Tanz aufgelöst wird. Die zweite Staffel verlegte das Prinzip in eine düsterere Musical-Welt und spielte stärker mit Vorbildern aus den 60er- und 70er-Jahren. Der Reiz der Serie lag dabei vor allem darin, bekannte Musical-Klischees nicht nur zu parodieren, sondern sichtbar liebevoll zu feiern. Gerade deshalb blieb „Schmigadoon!“ trotz überschaubarer Reichweite bei vielen Apple-TV-Nutzern als eine der eigenständigeren Produktionen des Dienstes hängen.

Ob Apple TV daraus noch einmal eine dritte Staffel macht, bleibt offen. Der Broadway-Erfolg liefert aber zumindest ein gutes Argument dafür, die Serie nicht endgültig abzuschreiben. Alle bisherigen Folgen von „Schmigadoon!“ stehen weiterhin bei Apple TV zum Abruf bereit.

