UGREEN bietet künftig auch NAS-Laufwerke an

UGREEN baut seine Produktpalette weiter aus und will künftig auch NAS-Laufwerke anbieten. Bislang ist uns das Unternehmen ja vorrangig aufgrund seiner Ladegeräte, Akkus und Adapterlösungen bekannt. Dieses Angebot soll künftig um die UGREEN NASync-Serie erweitert werden.

Der Anbieter will bereits beim Einstieg in das neue Produktsegment nicht kleckern und hat gleich sechs verschiedene NAS-Modelle vorgestellt. Über das tatsächliche Angebot entscheidet dann aber in erster Linie die Nachfrage. Die Geräte sollen im März im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne an den Start gehen. Wo sich die neue UGREEN-Produktsparte preislich einordnen lässt, bleibt vorerst offen.

Modelle für unterschiedliche Ansprüche

Das NASync-Lineup von UGREEN lässt sich in drei Kategorien einteilen. Die kleinsten, mit zwei oder vier Laufwerksschächten ausgestatteten Stationen zielen auf private Anwender und Nutzer im Small- und Home-Office-Bereich. Anspruchsvollere Einsatzbereiche sollen durch Geräte mit sechs oder acht Laufwerksschächten abgedeckt werden und für Arbeitsbereiche wie Videostudios, in denen es auf maximale Leistung ankommt, hält UGREEN eine ausschließlich für Flash-Speicher optimierte Lösung bereit.

Prozessorseitig setzt UGREEN auf Intel-CPUs der zwölften Generation. Die Geräte sind unter anderem jeweils mit 10-GbE-Netzwerkanschlüssen, Dual-Thunderbolt-4-Ports und 4/8K-HDMI-Ausgängen ausgestattete sein. Jeweils zwei Steckplätze für SSDs vom Typ M.2 NVMe können optional belegt und wahlweise als zusätzlicher Speicherplatz oder als Cache, um das System zusätzlich zu beschleunigen, verwendet werden.

Front-Anschlüsse für die Desktop-Nutzung

Positiv können wir jetzt schon die Tatsache bewerten, dass UGREEN die Erweiterungsanschlüsse sinnvoll auf die Vorder- und Rückseite der Geräte verteilt. Die Ethernet-Buchsen finden sich neben HDMI und USB auf der Rückseite, während man an der Gerätefront jene Anschlüsse findet, die auch im Alltag und insbesondere dann, wenn man die Geräte in seinen Arbeitsplatz integriert, regelmäßiger Verwendung finden. Dazu zählen neben Thunderbolt- und USB-Anschlüssen auch ein Lesegerät für SD-Karten.

Ähnlich wie wir es von Synology oder QNAP kennen, wird auch UGREEN seine NAS-Laufwerke mit einer eigenen Software ausstatten. Hier verspricht der Hersteller gefragte Features wie die automatische Bildanalyse und darauf basierend die Möglichkeit, gespeicherte Bilder per Textsuche zu finden.

Weitere Details zu den neuen UGREEN-Geräten findet ihr auf der vom Hersteller veröffentlichten Vorschauseite. Beim Start der Kickstarter-Kampagne im März werden wir euch nochmals gesondert informieren.