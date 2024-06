KI-Welle: Alexa gerät plötzlich ins Hintertreffen

Während Apple am Montag seine Zukunftspläne in Sachen KI vorgelegt hat, gerät Amazon diesbezüglich mächtig unter Druck. Im vergangenen Jahr hat der Konzern eine neue Version von Alexa angekündigt, die vergleichbar mit aktuellen Systemen wie ChatGPT oder Google Gemini eine Konversation in Chat-Form erlaubt. Insider-Berichten zufolge sind diese Pläne jedoch alles andere als fortgeschritten und es steht zu befürchten, dass Amazon in diesem Bereich komplett den Anschluss verliert.

Das Magazin Fortune zitiert diesbezüglich eine Reihe von ehemals bei Amazon in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeitern, die sich weitgehend einig darin sind, dass Amazon in diesem Bereich großartige Chancen vergeben hat. Unter anderem hätten Fehlentscheidungen des Managements dafür gesorgt, dass die Arbeit an einem leistungsfähigen KI-Modell für Alexa zugunsten anderer Amazon-Bereiche wie dem Cloud-Angebot AWS zurückgefahren wurde.

Amazon habe sich auf seine Lorbeeren ausgeruht und sei nicht darauf gefasst gewesen, dass Neueinsteiger wie OpenAI mit Produkten wie ChatGPT die existierenden Systeme komplett überrollen. Ähnlich wie es auch bei Apples Siri der Fall war, säße Amazon jetzt mit einem veralteten Produkt da, ohne einen Plan und die technische Möglichkeit, zeitgemäße Verbesserungen zu implementieren.

Amazon-Kunden sprechen „Alexa-Sprache“

Ein von den ehemaligen Amazon-Mitarbeitern aufgeführter Grund für die Probleme mutet beinahe kurios an. Amazon könne die in enormer Anzahl vorliegenden Daten von Alexa-Interaktionen seiner Nutzer nicht für eine Weiterentwicklung des Systems verwenden, weil sich Alexa-Besitzer angewöhnt hätten, so mit der Sprachassistentin zu sprechen, dass sie die Kommandos zweifelsfrei versteht. Diese „Alexa-Sprache“ sei dann jedoch nicht mal ansatzweise dazu geeignet, das System auf eine natürliche Kommunikation hin zu trainieren.

Amazon tut die Kritik als veraltet ab und verweist darauf, dass die zitierten Mitarbeiter teils schon länger nicht mehr im Konzern arbeiten. Gegenüber dem Onlinemagazin The Verge ließ eine Amazon-Sprecherin verlauten, dass man weiterhin daran arbeite, den besten persönlichen Assistenten der Welt zu bauen. Generative KI sei eine große Chance, um Alexa noch besser zu machen. Man habe die Technologie bereits in verschiedene Komponenten von Alexa integriert und arbeite hart an der Implementierung in großem Maßstab.

Zuletzt hat in Bezug auf eine KI-Erweiterung von Alexa das Gerücht die Runde gemacht, dass Amazon noch in diesem Jahr die Einführung einer kostenpflichtigen KI-Erweiterung für Alexa plane.