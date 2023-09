Amazons Hardware-Event: Echo Show 8, neues KI-Sprachmodell Alexa AI

Alexa-Entwickler sollen zukünftig auch eigene LLM-Modelle in Alexa integrieren können und diese in eigenen Skills anbieten. Ab wann dies genau der Fall sein soll hat Amazon heute jedoch noch nicht angekündigt.

Amazon will das neue Sprachmodell zuerst als Vorschau in den Vereinigten Staaten anbieten, auch auf den ersten Echo-Geräten von 2014.

Neu vorgestellt hat Amazon heute den Echo Show 8 . Der Echo mit integriertem Display ist 40 Prozent schneller als sein Vorgänger, kommt mit dreidimensionalem „Spatial Audio“ und passt seinen Display-Inhalt zukünftig in Abhängigkeit der Entfernung des Betrachters an. Je näher man sich am Gerät befindet, um so detaillierter die Informationen.

