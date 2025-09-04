KI-gestützte Websuche soll Siri ergänzen

Apple arbeitet offenbar an einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Suchsystem, das in Siri integriert und bereits in wenigen Monaten vorgestellt werden soll. Das Nachrichtenmagazin Bloomberg beruft sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Intern werde das Projekt „World Knowledge Answers“ bezeichnet.

Die neue Technik soll im Frühjahr als Teil der von Apple angekündigten umfassenden Überarbeitung von Siri eingeführt werden. Langfristig sei zudem im Gespräch, die Suchfunktion auch in Apples Safari-Browser sowie in die Spotlight-Suche zu integrieren. Ziel sei es, Informationen aus dem Internet direkt über Apples Betriebssysteme zugänglich zu machen. Ein solches Angebot ließe sich in etwa mit den Funktionen von ChatGPT oder den KI-Übersichten in der Google-Suche vergleichen.

Apple testet auch Googles KI-Modelle

Als Grundlage dienen dabei die allgemein von KI-Anwendungen bekannten, LLM genannten großen Sprachmodelle. Offenbar kommen hier aber nicht zwingend von Apple selbst entwickelte LLMs zum Einsatz. Dem Bericht zufolge testet Apple auch Modelle, die von Google entwickelt wurden. Die beiden Konzerne hätten erst vor wenigen Tagen eine Vereinbarung geschlossen, die es Apple ermöglicht, von Google entwickelte KI-Technologien als Erweiterung von Siri zu erproben.

Die neue Suchfunktion soll eine Benutzeroberfläche bieten, die neben Texten auch Fotos, Videos und lokalen Informationen integriert. Zudem sei ein System zur automatischen Zusammenfassung vorgesehen, das die Antworten übersichtlicher und verlässlicher darstellen soll.

Siri gegenüber der Konkurrenz im Hintertreffen

Apple steht hinsichtlich des Leistungsumfangs von Siri zunehmend unter Druck. Im Gegensatz zu den durch KI unterstützten Systemen von Mitbewerbern scheint die Weiterentwicklung der 2011 von Apple eingeführten Sprachassistentin nahezu zu stagnieren. Apple musste zuletzt eingestehen, dass es im vergangenen Jahr vorgestellten ambitionierten KI-Pläne nicht erfüllen kann und sucht jetzt nach Mitteln und Wegen, den Anschluss in diesem Bereich nicht zu verlieren.