Roborock setzt auf Mähroboter: Drei Modelle vorgestellt

Auch Roborock bietet jetzt Mähroboter an. Der vorrangig für seine Saug- und Wischroboter bekannte Anbieter hat jetzt drei neue Geräte im Programm, die sich für die Pflege unterschiedlichster Rasenflächen eignen. Roborock unterscheidet hier zwischen den Produktlinien RockMow für anspruchsvollere Grundstücke und RockNeo für eher gewöhnliche Hausgärten.

Alle drei Geräte navigieren ohne Begrenzungsdraht und verwenden den Herstellerangaben zufolge stattdessen eine Kombination aus RTK und VSLAM. RTK bedeutet unseres Wissens, dass irgendwo ein kleiner Referenzsender platziert sein muss. Wie Roborock das umgesetzt hat, bleibt abzuwarten. VSLAM arbeitet mit den beiden in die Front der Geräte integrierten Kameras, was zugleich auch eine zuverlässige Hindernisvermeidung ermöglichen soll.

Die Kartierung erfolgt automatisch, dabei soll KI-basierte Positions- und Kantenerkennung unterstützen. Für die Bedienung und Konfiguration stehen in der Roborock-App zahlreiche Möglichkeiten bereit. Neben Standards wie der manuellen Kartenkorrektur findet sich hier auch die Möglichkeit, Muster oder Text in den Rasen zu mähen – eine Funktion, die soweit uns bekannt bislang kein anderer Hersteller anbietet.

Roborock RockNeo Q1

Der RockNeo Q1 ist das kleinste der drei neuen Rasenmäher-Modelle von Roborock. Das Gerät bewältigt Steigungen bis zu 45 Prozent, hat eine Mähbreite von 22 Zentimetern und lässt sich auf eine Grashöhe zwischen 20 und 60 Millimetern einstellen. Die Höhenverstellung muss hier von Hand erfolgen. Roborock hat zu diesem Modell keine Angaben zur maximalen Mähfläche gemacht.

Roborock RockMow S1

Beim RockMow S1 können wir vermutlich vom großen Bruder des RockNeo Q1 sprechen. Das Gerät kommt mit weitaus identischen Spezifikationen, wirkt robuster und ist für Rasenflächen bis zu 1.000 Quadratmeter ausgelegt. Zudem kann die Schnitthöhe bei diesem Modell elektrisch verstellt werden.

Roborock RockMow Z1

Das Topmodell der Rasenmäher von Roborock nennt sich RockMow Z1 und hebt sich schon optisch deutlich von den beiden anderen Geräten ab. Der Z1 kommt in Offroad-Optik und ist im Gegensatz zu den anderen Modellen auch mit Allradantrieb ausgestattet. Auf dieser Basis soll er Steigungen von bis zu 80 Prozent bewältigen. Die maximale Schnitthöhe liegt hier bei 70 Millimetern und die maximale Mähfläche wird mit 5.000 Quadratmetern angegeben.

Der Zeitpunkt der Markteinführung fällt in Europa ungünstig. Die Geräte sollen in den nächsten Monaten auf den Markt kommen, bis dann ist die diesjährige Gartensaison allerdings endgültig vorbei. Angaben zum Preis liegen noch keine vor.